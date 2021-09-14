Кейт Гадсон виходить заміж

Обранцем акторки став її бойфренд Денні Фудзікава з яким вона зустрічається майже п'ять років.

Акторка Кейт Гадсон оголосила про заручини зі своїм бойфрендом Денні Фудзікавою. Новину Кейт повідомила у своєму Instagram.

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42-річна Кейт і 35-річний Денні зустрічаються вже майже п'ять років. Однак вони були знайомі й до цього і багато років дружили. У них вже є спільна дочка Рані, якій скоро виповниться три роки.

[ + – ] Кейт Гадсон і Денні Фудзікава Фото: Instagram katehudson [ + – ] Кейт Гадсон, Ґолді Гоун і Денні Фудзікава Фото: Instagram katehudson

На фото із заручин можна розгледіти обручку — з білого золота, або платини, з невеликим діамантом. Судячи зі знімку, Денні зробив пропозицію під час прогулянки на березі океану.

Денні — музикант і власник звукозаписної компанії Lightwave Records. Кейт раніше розповідала історію їхнього знайомства.

"Уперше я зустріла Денні, коли мені було 23 роки, і я була вагітна Райдером. Зведені сестри Денні — Сара й Ерін Фостер — мої найкращі подруги, тому ми всі оберталися в одному колі протягом більше десяти років. Рік тому, цього дня, Денні запросив мене на хайкінг. Я думала, що йду на прогулянку з другом сім'ї, але несподівано вона перетворилася на перше побачення. Але більше Денні жодних кроків не зробив. Для них йому було потрібно декілька місяців! У той момент поцілунок на цьому мосту міг би бути дуже милим, але рік потому він виявився набагато солодшим. Так, після 15 років спілкування ми виявилися здатні розкрити свої серця одне для одного, щоб відчути справжню любов. Це неймовірно!" — розповідала Кейт.

[ + – ] Денні Фудзікава з дочкою Фото: Instagram katehudson [ + – ] Кейт Гадсон і Денні Фудзікава Фото: Instagram katehudson

Для Кейт шлюб із Денні стане другим. Її першим чоловіком був музикант Кріс Робінсон, від якого 17 років тому вона народила сина Райдера. У неї також є 10-річний син Бінгем від фронтмена групи Muse Метью Белламі, з яким вона зустрічалася з 2010 по 2014 роки.

Ґолді Гоун, мати Кейт Гадсон, уже привітала дочку із заручинами, написавши під їхнім знімком: "Вперед, мої дорогі, вперед!".