Кейт Хадсон выходит замуж

Избранником актрисы стал ее бойфренд Дэнни Фудзикава с которым она встречается почти пять лет

Актриса Кейт Хадсон объявила о помолвке со своим бойфрендом Дэнни Фудзикавой. Новость Кейт сообщила в своем Instagram.

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42-летняя Кейт и 35-летний Дэнни встречаются уже почти пять лет. Однако они были знакомы и до этого и много лет дружили. У них уже есть общая дочь Рани, которой скоро исполнится три года.

[ + – ] Кейт Хадсон и Дэнни Фудзикава Фото: Instagram katehudson [ + – ] Кейт Хадсон, Голди Хоун и Дэнни Фудзикава Фото: Instagram katehudson

На фото с помолвки можно разглядеть обручальное кольцо – из белого золота, или платины, с небольшим бриллиантом. Судя по снимку, Дэнни сделал предложение во время прогулки по берегу океана.

Дэнни — музыкант и владелец звукозаписывающей компании Lightwave Records. Кейт ранее рассказывала историю их знакомства.

"Впервые я встретила Дэнни, когда мне было 23 года, и я была беременна Райдером. Сводные сестры Дэнни — Сара и Эрин Фостер — мои лучшие подруги, поэтому мы все вращались в одном кругу в течение более десяти лет. Год назад, в этот день, Дэнни пригласил меня на хайкинг. Я думала, что иду на прогулку с другом семьи, но неожиданно она превратилась в первое свидание. Но больше Дэнни никаких шагов не предпринял. Для них ему потребовалось несколько месяцев! В тот момент поцелуй на этом мосту мог бы быть очень милым, но год спустя он оказался гораздо слаще. Так, после 15 лет общения мы оказались способны раскрыть свои сердца друг для друга, чтобы почувствовать настоящую любовь. Это невероятно!", — рассказывала Кейт.

[ + – ] Дэнни Фудзикава с дочерью Фото: Instagram katehudson [ + – ] Кейт Хадсон и Дэнни Фудзикава Фото: Instagram katehudson

Для Кейт брак с Дэнни станет вторым. Ее первым супругом был музыкант Крис Робинсон, от которого 17 лет назад она родила сына Райдера. У нее также есть 10-летний сын Бингем от фронтмена группы Muse Мэттью Беллами, с которым она встречалась с 2010 по 2014 гг.

Голди Хоун, мать Кейт Хадсон, уже поздравила дочь с помолвкой, написав под их снимком: "Вперед, мои дорогие, вперед!".