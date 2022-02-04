Кейт Гадсон продемонструвала ідеальний весняний образ

Незабаром весна, тому варто придивитися до цікавих та стильних образів для зустрічі цієї пори тепла та кохання.

42-річна американська акторка Кейт Гадсон продемонструвала ідеальне поєднання зеленого у своєму новому аутфіті — не тільки кардиган, сорочка та спідниця в підлогу, а й смузі, який вона тримала в руці. Про це пише Hello Magazine.

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Приголомшливе вбрання складалося з темно-зеленої сорочки, яка потім переходила в спідницю в підлогу, а низ був світлішим за решту елементів луку.

Гадсон позувала в нью-йоркському відділенні Bluestone Lane Cafe, на тлі великого дерев’яного бару. Її світле волосся спадало хвилями на плечі.

[ + – ] Кейт Гадсон в ідеальному весняному образі

У підписі зірка з ентузіазмом сказала: "Так рада нарешті поділитися тим, над чим ми працювали!! — @tobeinbloom @bluestonelane. "Тепер ви можете бути одним із перших, хто спробує наші нові рослинні коктейлі та меню для покращення харчування в будь-якому кафе @bluestonelane!".

Інстаграмна аудиторія Кейт Гадсон, яка складається з 14,6 млн підписників, почала активно коментувати нову публікацію: "Мені подобається цей зелений образ", "Гарна сукня", "Ти красива!" тощо. Також фоловери акторки до теплих слів додавали смайлики у формі зелених сердечок, відповідно до весняного образу знаменитості.

Раніше Фокус писав про те, що Кейт Гадсон виходить заміж за свого коханого Денні Фудзікаву.

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