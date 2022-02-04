Кейт Хадсон показала идеальный весенний образ 2022

Вскоре весна, поэтому стоит присмотреться к интересным и стильным образам для встречи этой поры года, знаменующей тепло и любовь.

42-летняя американская актриса Кейт Хадсон продемонстрировала идеальное сочетание зеленого в своем новом аутфите — не только кардиган, рубашка и юбка в пол, но и смузи, который она держала в руке. Об этом пишет Hello Magazine.

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Потрясающий наряд состоял из темно-зеленой рубашки, которая переходит в юбку в пол, а низ был светлее остальных элементов лука.

Хадсон позировала в нью-йоркском отделении Bluestone Lane Cafe, на фоне большого деревянного бара. Ее светлые волосы падали волнами на плечи.

[ + – ] Кейт Хадсон в идеальном весеннем образе

В подписи звезда с энтузиазмом отметила: "Так рада наконец-то поделиться тем, над чем мы работали!! — @tobeinbloom @bluestonelane. "Теперь вы можете быть одним из первых, кто попробует наши новые растительные коктейли и меню для улучшения питания в любом кафе @bluestonelane!".

Инстаграмная аудитория Кейт Хадсон, состоящая из 14,6 млн подписчиков, начала активно комментировать новую публикацию: "Мне нравится этот зеленый образ", "Хорошее платье", "Ты красивая!" и тому подобное. Также фоловеры актрисы к теплым словам добавляли смайлики в форме зеленых сердечек, согласно весеннему образу знаменитости.

Ранее Фокус писал о том, что Кейт Хадсон выходит замуж за своего возлюбленного Дэнни Фудзикаву.

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