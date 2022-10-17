Кейт Гадсон прийшла на прем'єру фільму у штучній шубі за 14 тисяч доларів

Акторка з'явилася в ефектному образі на прем'єрі фільму "Ножі наголо 2: Скляна цибулина".

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Кейт Гадсон повернула у тренди старий голлівудський звичай з'являтися на червоній доріжці у шубі. На прем'єру фільму "Ножі наголо 2: Скляна цибулина" вона прийшла в елегантній вечірній сукні та довгій шубі від Saint Laurent. Про це пише Daily Mail.

Вартість розкішної шуби зі штучного хутра — понад 14 тисяч доларів. Кейт продемонструвала справжній голлівудський шик, спустивши її з плечей і продемонструвавши сукню в тон із відкритими плечима та глибоким декольте.

[ + – ] Кейт Гадсон на прем'єрі "Ножі наголо 2" Фото: Getty Images

Були на прем'єрі та інші актори з фільму. Денієл Крейґ показав справжній шик Джеймса Бонда, прийшовши в елегантному темно-синьому смокінгу.

Також були присутні зірка "Гри Престолів" Гвендолін Крісті в екстравагантній сукні, Жанель Моне у величезному капелюсі, Ітан Гоук та Дейв Батіста.

[ + – ] Прем'єра фільму у Лондоні

Нагадаємо, сюжетно другий фільм "Ножі наголо" ніяк не пов'язаний із першим. Він розповідає історію технічного мільярдера Майлза Брона (Едвард Нортон), який запрошує своїх друзів відпочити на своєму приватному грецькому острові, але одного з них знаходять мертвим.

Однак один спільний герой у фільмах є Денієл Крейґ, який виконує роль детектива Бенуа Блана. Тут він також прибуває, щоб з'ясувати, хто вбив друга мільярдера.

[ + – ] Трейлер фільму "Ножі наголо 2"

Glass Onion буде показано у великих мережах кінотеатрів США лише протягом одного тижня, з 23 по 29 листопада, та у кінотеатрах Великобританії 25 листопада, а прем'єра на Netflix відбудеться 23 грудня.

Нагадаємо, раніше Кейт Гадсон опублікувала в соцмережах фотографію своєї дочки. Шанувальники відзначили приголомшливу схожість матері та дитини.