Шикарна Кейт Гадсон вийшла у світ з 18-річним сином

Знаменитість вийшла у світ зі старшим сином від першого шлюбу.

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43-річна акторка Кейт Гадсон виглядала шикарно і дуже елегантно, коли вона потрапила в об'єктив папараці на гала-концерт Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Зірка обрала для виходу на публіку білу приталену сукню з глибоким V-подібним декольте та ромбоподібним вирізом на животі. Прикрасою вбрання стали пара металевих брошок у вигляді двох золотистих квітів спереду на сукні.

Свій аутфіт Кейт доповнила сережки із діамантами, золотистими босоніжками на високій платформі, а також великим золотим перснем у вигляді квітки. У руці зірка тримала дуже оригінальний сріблястий клатч із золотистою застібкою. Стилісти продумали до дрібниць макіяж у золотисто-коричневій гамі, а червона підводка зробила її погляд виразнішим.

Компанію акторці на світському заході склав її старший син — 18-річний Райдер Робінсон. Хлопець народився у шлюбі Кейт та рок-музиканта Кріса Робінсона, який тривав з 2000 до 2007 року. Для гала-концерту він одягнув темно-синій костюм із парою таких самих штанів і білу сорочку на ґудзиках.

Також у Гадсон є ще двоє дітей — 11-річний син Бінгем Хоун Белламі, батьком якого є фронтмен гурту Muse Меттью Белламі, а також 4-річна донька Рані Роуз Хадсон Фудзікава, батьком якої є бойфренд Кейт — засновник звукозаписної компанії Lightwave Records Денні.

Нагадаємо, Кейт Гадсон з'явилася в ефектному образі на прем'єрі фільму "Дістати Ножі 2: Скляна цибулина".

Також Фокус писав, що знаменита актриса повернула у тренди старий голлівудський звичай з'являтися на червоній доріжці у шубі.