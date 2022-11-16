Кейт Гадсон відвідала прем'єру фільму в золотистій сукні з "голим" ефектом

Акторка з'явилася в ефектному образі на прем'єрі фільму "Ножі наголо 2".

Related video

43-річна акторка Кейт Гадсон відвідала прем'єру детективного фільму "Ножі наголо 2", який став продовженням успішної картини 2019 року "Ножі наголо". Захід проходив у Лос-Анджелесі, у Музеї кіноакадемії. Про це повідомляє DailyMail.

На зірці була чарівна золотиста сукня з довгим шлейфом і рукавами з розрізами від бренду Elie Saab із колекції осінь-зима 2022 року.

Сукня була виготовлена з бежевої тканини, яка практично зливалася з відтінком шкіри акторки, і створювала "голий" ефект. Крім того, наряд був повністю розшитий паєтками різного розміру.

Кейт вирішила не одягати бюстгальтер під вбрання і без сором'язливості вийшла на червону доріжку, засвітивши свій бюст.

Спина у сукні була повністю відкритою, а доповнила знаменитість свій аутфіт діамантовими сережками, макіяжем із шимерними тінями та високою зачіскою.

На прем'єрі Кейт з'явилася в компанії рідних — коханого Денні Фудзікави та мами Голді Гоун.

Нагадаємо, тур знімальної команди фільму "Ножі наголо 2" триває. Раніше Кейт Гадсон разом із колегами прибула до Іспанії в межах промокампанії.

Також Фокус писав, що знаменита акторка повернула у тренди старий голлівудський звичай з'являтися на червоній доріжці у шубі.