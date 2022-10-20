У яскравому брючному костюмі: розкішна Кейт Гадсон на прем'єрі фільму в Мадриді

43-річна акторка вразила неоново-зеленим брючним костюмом на червоній доріжці в Мадриді.

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Тур знімальної команди фільму "Ножі наголо: Скляна цибуля" триває. Кейт Гадсон разом із колегами прибула в Іспанію в межах промокампанії. Про це знаменитість повідомляє на сторінках своїх соціальних мереж.

У фільмі 43-річна Гадсон зіграла разом із Денієлом Крейгом. А на червоній доріжці в Мадриді акторка з'явилася у неоново-зеленому костюмі брючному від Gabriela Hearst вартістю 2 635 доларів.

Двобортний жакет Кейт доповнила бежевим топом, комплектом кольє на шиї, зокрема ланцюжком, на якому написані імена дітей акторки, а також лаконічними сережками у вухах. Біляве волосся акторки було розпущене, а макіяж на обличчі — нюдовим. Також у Гадсон був манікюр із блискучим лаком на нігтях і кілька каблучок на пальцях.

Раніше Фокус писав, що Кейт Гадсон з'явилася на прем'єрі фільму "Ножі наголо 2: Скляна цибулина" в розкішній шубі зі штучного хутра вартістю понад 14 тисяч доларів.