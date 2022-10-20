В ярком брючном костюме: роскошная Кейт Хадсон на премьере фильма в Мадриде

43-летняя актриса впечатлила неоново-зеленым брючным костюмом, на красной дорожке в Мадриде.

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Тур съемочной команды фильма "Достать ножи: Стеклянная луковица" продолжается. Кейт Хадсон вместе с коллегами прибыла в Испанию в рамках промокампании. Об этом знаменитость сообщает на страницах своих социальных сетей.

В фильме 43-летняя Хадсон сыграла вместе с Дэниелом Крейгом. А на красной дорожке в Мадриде актриса появилась в неоново-зеленом брючном костюме от Gabriela Hearst стоимостью 2635 долларов.

Двубортный жакет Кейт дополнила бежевым топом, комлектом колье на шее, в том числе и цепочкой, на которой написаны имена детей актрисы, а также лаконичными серьгами в ушах. Белокурые волосы актрисы были распущены, а макияж на лице — нюдовым. Также у Хадсон был маникюр с блестящим лаком на ногтях и несколько колец на пальцах.

Ранее Фокус писал, что Кейт Хадсон появилась на премьере фильма "Достать Ножи 2: Стеклянная Луковица" в роскошной шубе из искусственного меха стоимостью более 14 тысячи долларов.