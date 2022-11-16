Кейт Хадсон посетила премьеру фильма в золотистом платье с "голым" эффектом

Актриса появилась в эффектном образе на премьере фильма "Достать Ножи 2: Стеклянная Луковица".

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43-летняя актриса Кейт Хадсон посетила премьеру детективного фильма "Достать ножи: Стеклянная луковица", который стал продолжением успешной картины 2019 года "Достать ножи". Мероприятие проходило в Лос-Анджелесе, в Музее киноакадемии. Об этом сообщает DailyMail.

На звезде было очаровательное золотистое платье с длинным шлейфом и рукавами с разрезами от бренда Elie Saab из коллекции осень-зима 2022.

Платье было выполнено из бежевой ткани, которая практически сливалась с оттенком кожи актрисы, и создавало "голый" эффект. Кроме того, наряд был полностью расшит пайетками разного размера.

Кейт решила не надевать бюстгальтер под наряд и без стеснения вышла на красную дорожку, засветив свой бюст.

Спина у платья была полностью открытой, а дополнила знаменитость свой аутфит бриллиантовыми серьгами, макияжем с шиммерными тенями и высокий прической.

На премьере Кейт появилась в компании родных — возлюбленного Дэнни Фудзикавы и мамы Голди Хоун﻿.

Напомним, тур съемочной команды фильма "Достать ножи: Стеклянная луковица" продолжается. Ранее Кейт Хадсон вместе с коллегами прибыла в Испанию в рамках промокампании.

Также Фокус писал, что знаменитая актриса вернула в тренды старый голливудский обычай появляться на красной дорожке в шубе.