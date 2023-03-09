Голді Гоун знялася для обкладинки глянцю та розповіла, як проспала свій єдиний "Оскар"

77-річна акторка отримала "Оскар" далекого 1970 року та примудрилася проспати цю важливу подію.

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Акторка Голді Гоун, зірка фільмів "За бортом" і "Смерть їй личить", з'явилася на обкладинці Variety і дала відверте інтерв'ю.

Попри те, що вона знялася в багатьох фільмах за свою багаторічну кар'єру, яка почалася ще наприкінці 1960-х, "Оскар" вона отримала єдиний раз, у номінації "Найкраща жіноча роль другого плану" за фільм "Квітка кактуса". То був її другий фільм.

Увечері 7 квітня 1970 року перпективна 25-річна акторка, на рахунку якої всього два фільми, була за пів світу від павільйону Дороті Чендлер у Лос-Анджелесі, коли Фред Астер відкрив конверт і прочитав її ім'я. Замість купатися в променях слави, Гоун намагалася виспатися перед зйомками у фільмі "У моєму супі дівчина" в Лондоні.

Голді Гоун зі своїм єдиним "Оскаром"

"Я ніколи не вбиралася, і мені так і не вдалося отримати нагороду на сцені. Я шкодую про це. Зараз я думаю: "Було б так чудово мати можливість зробити це", — каже Гоун, згадуючи, що й не чекала, що переможе. Адже це було задовго до того, як у мережі писали припущення, а експерти писали прогнози.

"Квітка кактуса" була її першою справжньою роллю в кіно, якщо не зважати на епізодичну роль у діснеївському мюзиклі "Єдина, справжня, оригінальна сімейна група", і вона була номінована разом із такими зірками як Сильвія Майлз за роль в "Опівнічному ковбої" та Сюзанна Йорк за стрічку "Загнаних коней пристрілюють, чи не так?".

На відміну від 63,1 мільйона людей, які дивилися пряму трансляцію в США, Гоун пропустила шоу.

"Я забула, що того вечора "Оскар" показували по телебаченню. А потім я прокинулася від телефонного дзвінка приблизно о 4 ранку. І це був чоловічий голос, і він сказав: "Гей, вітаю, ти отримала". "Я отримала що?" "Ти отримала "Оскар" за найкращу жіночу роль другого плану", — Гоун згадує, що подякувала безтілесному голосу, повісила слухавку, зателефонувала батькам, і вони разом поплакали.

Хоча Ракель Велч прийняла заповітну статуетку від імені Гоун тієї ночі, сама акторка побачила цей момент лише недавно, разом із Джиммі Кіммелом.

"Він сказав: "Ви коли-небудь бачили ту частину, де вас оголошує Фред Астер?". І я сказала: "Фред Астер?!" Він мій кумир. І я не знала, що це він назвав моє ім'я. Я розчулилася, коли нарешті побачила цей епізод", — розповіла Голді.

Момент, коли Голді Гоун не отримала "Оскар"

Удруге її номінували у 1981 році за роль у фільмі "Рядовий Бенджамін", також вона була співведучою Чеві Чейза та Пола Гогана в 1987 році, і 13 разів виходила сцену під час церемонії вже в ролі самостійної ведучої.

А церемонію 1989 року вона вела разом зі своїм багаторічним партнером Куртом Расселом. І вони повністю переписали всі слова.

На запитання, чому вони так і не одружилися, Голді каже, що вони запитали в дітей, чи хвилює їх це, виявилося, що ні. Тож офіційного шлюбу так і не було укладено.

Голді Гоун і Курт Рассел

У сім'ї, де всі знамениті, Гоун, здається, не дуже серйозно ставиться до популярності. "Курт і я дуже схожі. Він не вважає себе кінозіркою. Я теж. Жоден із нас не думає про це", — каже вона.

Але журналісти вважають, що Голді Гоун зробила на жінок-зірок величезний уплив, проклавши шлях поколінням відомих комедійних акторок, таких як Мег Раян, Сандра Буллок і Джулія Робертс. На екрані Гоун була однаково дурною та сексуальною, але якось їй вдавалося поводитися по-бунтарськи.

"У неї просто вроджений талант, — згадував Мел Гібсон, який зіграв разом із Гоун у "Пташках на дроті", ексцентричному бойовику початку 90-х. — Здається, вона просто народилася з цим унікальним почуттям гумору".

Тоді, коли фільми прагнуть актуальності, Гоун нагадує, що Голлівуд колись був гламурним і веселим.

"Раніше "Оскар" був елегантним. Я не старомодна, але іноді жарти не до місця. І мені не вистачає поваги. Речі стали політизовані. Я хочу бачити людей у захваті. Я хочу, щоб люди знову повірили. Я хочу, щоб люди більше сміялися, а не лише за чийсь рахунок", — каже вона.

Гоун виросла в передмісті Вашингтона, округ Колумбія, молодша з двох дочок батька-музиканта, який грав на скрипці, саксофоні та кларнеті, і матері-танцівниці. Вона виросла у двоквартирному будинку на тупиковій вулиці зі своєю сестрою Патті, відомою голлівудською публіцисткою. Її виховання було з мистецтвом, і її батько виступав для таких президентів як Рузвельт і на весіллі Джона Ф. Кеннеді.

"У мене було ідилічне дитинство. Ми ніколи не замикали двері. Влітку ми будували фортеці у дворі, а взимку каталися на санчатах. Увечері ви поверталися до вечері, грілися біля каміна, і мама пекла печиво з шоколадною крихтою", — Голді з дитинства мріяла танцювати на Бродвеї, тож почала займатися танцями.

Її першою роботою був танець на Всесвітній виставці 1964 року в Нью-Йорку. Це перетворилося на акторські ролі в мюзиклах, які привели її до Лос-Анджелеса. Успіх прийшов швидко, коли Гоун отримала головну роль у "Сміху Ровена і Мартіна", скетч-комедійному шоу, схожому на "Суботнього вечора в прямому ефірі". Її амплуа була химерна блондинка з очима-блюдцями й хихиканням, яке обеззброює.

Голді Гоун у 1967 році

Але вона рано отримала "Оскар" і змогла обирати фільми. Коли її кар'єра пішла вгору, Гоун вийшла заміж за музиканта Білла Гадсона в 1976 році, будучи вагітною сином Олівером. Через три роки вона народила дочку Кейт. Тож їй довелося зробити перерву. За її словами: Голлівуд — не природне місце для материнства.

1980-ті також принесли її першу справжню співпрацю з Расселом. Уперше вони зустрілися, коли йому було 15, а їй 22, до того ж Курт прийшов на прослуховування з матір'ю. Він уже тоді був захоплений Голді.

Але парою вони стали лише під час зйомок "Свінгової зміни" в 1983 після її розлучення з Гадсоном. Після народження сина Ваєтта в 1986 році Гоун і Рассел разом знялися у фільмі "За бортом".

До речі, римейк цього класичного фільму Голді не сподобався. Цікаво, але вона та Мадонна могли зіграти Велму Келлі та Роксі Гарт в екранізації бродвейського мюзиклу "Чикаго" для Miramax Гарві Вайнштейна. Але він засунув фільм на полицю, проте виплатив Голді неустойку. Як вчинила Мадонна, актриса не знає.

"Я справді не знаю, як вона до цього ставилася. Знаєш, вона просто пливла за течією", — каже вона.

Наприкінці інтерв'ю Голді зазначає, що зараз до неї на вечерю загляне її онук. Усі троє її дітей живуть по сусідству, а Кейт Гадсон займає будинок, де виросла. Рассел Кроу часто каже, що вони їздять одне до одного в гості на велосипеді.

На превелике задоволення Гоун, кінокар'єра її дітей перебуває на підйомі. Кейт сама стала кінозіркою після того, як у 2001 році була номінована на "Оскар" за фільм "Майже знаменитий". Але Голді Гоун перестала давати поради своїм дітям і перейшла до онуків. Її філософія — вчити особистим прикладом.

"Ви маєте заробляти на життя, залишатися співчутливим і залишатися реалістом", — каже вона.

Нагадаємо, раніше Голді Гоун разом із Кейт Гадсон і онукою чудово провела час в Аспені.