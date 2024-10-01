40 років разом: Голді Гоун розкрила секрет щасливих стосунків із Куртом Расселом (фото)

Пара довгі роки живе в цивільному шлюбі. Через 40 років свої стосунки вони офіційно так і не оформили.

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Американська акторка, продюсерка, режисерка і співачка Голді Гоун на своєму гала-вечорі Love-In, присвяченому 20-річчю Фонду Голді Гоун і MindUP, поділилася секретом своїх успішних стосунків із Куртом Расселом, що тривають понад чотири десятиліття, пише E! News.

"У вас має бути хороший секс. Тому що секс — це те, що об'єднує вас... здорові сексуальні стосунки зазвичай тривають набагато довше", — сказала 78-річна зірка "Клубу перших дружин" і жартома додала: "Іноді потрібно бути добрими одне до одного".

Вона також зазначила, що пари не завжди доходять згоди в побуті і до цього слід ставитися спокійно. "З роками ти змінюєшся. Ти часто думаєш по-різному. І ти маєш це прийняти й оцінити, чи весело нам, чи це те, що ми хочемо робити? Чи сміємося ми разом? Чи ділимося ми якимись речами? Хоча тобі не обов'язково ділитися всім", — сказала акторка.

Голді Гоун і Курт Рассел Фото: instagram.com/goldiehawn

Голді також вважає, що людям слід залишатися реалістичними у своїх очікуваннях від стосунків: "Я думаю, у нас багато очікувань щодо стосунків, але ви повинні любити людину. Це дуже важливо".

73-річний Курт також поділився своїми порадами щодо формування міцних стосунків. "Я думаю, що у більшості людей, які разом уже довгий час, є одна спільна риса. Це те, що після стількох років разом ви переживете майже все, що тільки можна пережити разом, усі злети і падіння. Мені просто подобається той факт, що ми зустрілися і нам усе ще подобається бути разом", — додав актор.

Голді Гоун і Курт Рассел Фото: instagram.com/goldiehawn

Пара разом з 1983 року, але офіційно свої стосунки вони не оформили. Вони виховали трьох дітей: спільного 38-річного сина Вайєтта Рассела, 45-річну доньку Кейт Гадсон і 42-річного сина Олівера Гадсона від шлюбу Голді з музикантом Біллом Гадсоном. Також у Рассела є 44-річний син Бостон Рассел від колишньої дружини Сізон Хаблі.

На заході Голді підтримали Курт, Голді та Олівер, а серед знаменитостей були присутні: Ферґі, Демі Мур, Мартін Шорт, Брукс Надер, Ніколь Вільямс-Інґліш, Мелані Ґріффіт, Джейсон Вайнберґ, Рейчел Зої, Бренда Сонґ, Маколей Калкін, Ніко Мізрахі, Джеймі Мізрахі, Орландо Блум і Кеті Аселтон, а також інші.

Раніше, 22 листопада 2023 року, Фокус писав, як американська акторка Голді Гоун відсвяткувала своє 78-річчя.