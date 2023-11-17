Диетолог назвала 5 детокс-продуктов, которые очистят организм и улучшат здоровье

Современные продукты не всегда отличаются экологичностью и безопасностью, потому важно помогать своему организму самоочищаться. Идеально справятся с этой задачей детокс-продукты. Специально для Фокуса диетолог Анна Безык рассказывает, как капуста поможет избавиться от вредных веществ и улучшить ваше здоровье.

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Для того чтобы очистить свой организм не нужны какие-то специальные детокс-программы или дорогостоящие продукты, достаточно включить в свой рацион капусту. Крестоцветные содержат антиоксиданты, глюкозинолаты и индол-3-карбинол. Индолы — незаменимые молекулы для детоксикации печени в борьбе с эстрогендоминированием, а значит и онкологией. Кроме того, капуста очень актуальна в сезон простуд, так как обладает отхаркивающим действием. Диетолог-нутрицыолог Анна Безык рассказала Фокусу какие виды капусты помогут очистить организм от шлаков и токсинов и улучшить самочувствие.

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"В капусте много пищевых волокон, а это детокс в виде ежедневного туалета. Кроме этого, клетчатка помогает снизить уровень сахара в крови", — говорит диетолог. Перед вами пятерка крестоцветных, которые обязательно должны быть в вашем рационе, так как эти продукты имеют богатый питательный состав и помогают очистить организм от токсинов и других вредных веществ.

Белокочанная капуста

Белокочанная капуста — дешевый и доступный, а еще очень полезный продукт. Эта капуста низкокалорийная, поэму диетологи часто рекомендуют ее при ожирении. Особо ценным этот вид крестоцветных делает наличие в составе витамина U, который активизирует работу печени, помогает в лечении заболеваний ЖТ и двенадцатиперстной кишки.

"В белокочанной капусте содержится много витаминов А, С, К, РР, витаминов группы В, калия, кальция, магния, цинка, марганца, железа, серы и йода", — говорит Анна Безык.

Несмотря на пользу, важно не переборщить. Рекомендованная порция белокочанной капусты для взрослого человека — не больше 150 грамм. Кроме того, лучше употреблять ее в первой половине дня, до 17:00.

Цветная капуста

Фото: Pixabay

Цветная капуста более нежная, так как содержит меньше грубоволокнистой клетчатки, а значит легче усваивается и переваривается.

"Цветная капуста богата противовоспалительными соединениями, такими как бета-каротин, каффеиновая кислота и рутин — эти вещества способствуют снижению окислительного стресса и воспалительных реакций. Также в цветной капусте много витаминов групп В, витаминов С, К, РР, калия, селена, меди, марганца, железа, фтора и фосфора", — говорит диетолог.

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Кольраби

Кольраби еще называют "северный лимон" за большое содержание витамина С. Употребление данного вида капусты позитивно сказывается на работе пищеварительной системы, печени и желчного пузыря.

"Кольраби содержит много белка, минеральный солей и клетчаткой. Также витамины В, В, В2, РР, а витамина С в этом овоще даже больше, чем в цитрусовых. По количеству кальция, эту капусту можно смело приравнять к молочным продуктам", — говорит Анна Безык.

Брюссельская капуста

Фото: Freepik

Брюссельская капуста — идеальный продукт для детокса, ее компоненты выводят из организма токсины лучше любых медикаментов. Сера, которая есть в составе этого вида капуста помогает регулировать активность хеликобактер пилори, защищая желудок от ее вредного воздействия.

"Брюссельская капуста богата витамином С, клетчаткой, железом, фосфором, калием, а также витаминами группы В, а именно В9, который особенно полезен для будущих мам", — отмечает Анна Безык.

Брокколи

Фото: Freepik

Брокколи — лидер по содержанию клетчатки среди крестоцветных и мощный детоксикатор. Грубые волокна помогают очищать организм от токсинов, холестерина, лишнего сахара и даже канцерогенов.

"Брокколи содержит витамин С, много фолиевой кислоты и калия. Кроме этого, брокколи — источник сульфорафана, который необходим для печени в качестве детоксиканта", — отмечает эксперт.

Как видите, для того, чтобы сохранить здоровье, нужно всего лишь регулярно употреблять простые базовые продукты, которые закроют ваши дефициты по необходимым питательны веществам, помогут очистить организм и защитят от болезней.

Напомним, осень – идеальное время для того, чтобы пройти детоксикацию и вывести токсины из организма.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.