Похудеть за 7 дней. Как сделать эффективный детокс в домашних условиях

Семидневный план детокса для ускорения обмена веществ и снижения веса

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На протяжении многих лет знаменитости и влиятельные лица превратили семидневные планы детоксикации в одну из "быстродействующих" диет, которые быстро помогают похудеть. Но детокс, безусловно, не самый простой вариант и подойдет не всем, поскольку эти планы диеты не похожи на многие другие. Популярные варианты похудения, такие как интервальное голодание и диеты, такие как 5:2 и 16:8, например, требуют приема пищи по времени и подсчета калорий, в то время как планы детокс-диеты представляют собой полный сдвиг в том, как вы потребляете питательные вещества. Об этом пишет goodto.

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В то время как многие люди могут принять вызов, пытаясь сбросить лишний вес (привет, алкоголь и сахар), другие принимают план детоксикации, чтобы просто избавиться от перегрузки токсичными продуктами.

Фото: Getty Images

Что такое Семидневный план детокса?

Семидневный план детоксикации, по сути, представляет собой "программу чистого питания" и включает в себя употребление значительно большего количества свежих фруктов и овощей, чтобы помочь "очистить" организм от вредных веществ.

Токсины могут быть какв внешнего характера воздействия, так и теми, что мы потребляем с едой и питьем. Консультант по питанию Клэр Барнс, объясняет: "Мы постоянно подвергаемся бомбардировке токсинами из окружающей среды; краски и чистящие химикаты в доме, излучение от Wi-Fi, загрязнение дорожного движения и пестициды с полей, и это лишь некоторые из них.

Семидневные планы детоксикации бывают разные по содержанию, от простого питья большего количества воды до фруктовой диеты.

"В дополнение к этому, некоторые менее желательные бактерии, которые могут жить в нашем пищеварительном тракте, также могут производить токсины, которые могут проникать через слизистую оболочку кишечника и попадать в кровоток".

Большинство людей считают очистку печени первоочередной задачей, когда речь заходит о детоксикации, но Клэр говорит: "Одна только печень не может выполнять свою функцию детоксикации, если многие другие системы также не работают эффективно, а именно кишечник, почки, лимфа и кожа".

Вот где вступает в действие семидневный план детоксикации, поскольку он работает поэтапно, чтобы очистить или "детоксицировать" эти другие системы организма.

Как работает план детоксикации?

План детокса работает таким образом, чтобы стимулировать три фазы естественного очищения в организме.

Фаза 1: Ферменты защищают клетки от повреждений, расщепляя токсины на более мелкие водорастворимые вещества.

Фаза 2: Вещества из первой фазы связываются с другими веществами, известными как конъюгаты, что делает их менее вредными и даже более податливыми для выведения из организма.

Фаза 3: Выведение отходов в почки, которые выводятся с мочой, или в печень, которые выводятся через желчь в пищеварительный тракт и выводятся с калом.

Этим фазам помогает добавление в рацион дополнительных макроэлементов, витаминов, минералов и аминокислот. Некоторые из лучших продуктов для детоксикации включают те, что содержат большое количество белка, витаминов группы В, витаминов Е и С, магния, селена и цинка.

Диетолог Ким Пирсон объясняет, что изначально "есть два основных способа поддержать естественные процессы детоксикации организма".

"Во-первых, убедитесь, что вы получаете достаточно пищевых волокон, которые способствуют здоровому выведению отходов из кишечника. Если у нас диета с низким содержанием клетчатки и нерегулярный стул, то тело может реабсорбировать отфильтрованные токсины. Употребление в пищу широкого ассортимента органических овощей — отличный способ увеличить потребление клетчатки".

Соблюдение диеты с высоким содержанием клетчатки вне детоксикации также может помочь с этим, когда план закончен.

"Во-вторых, пейте много воды, которая способствует выведению отходов через почки".

Но Ким предупреждает: "Многие люди относятся к детоксикации так же, как к экстремальной диете. Недельная детоксикация или очищение не сможет волшебным образом отменить влияние недель, месяцев или даже лет нездорового образа жизни. Если мы здоровы, системы детоксикации нашего организма работают эффективно и выполняют свою работу изо дня в день, независимо от того, проводим мы "детоксикацию" или нет".

Как составить план детоксикации на 7 дней

Имея в рукаве множество полезных рецептов детоксикации на неделю, вы сможете немного облегчить себе жизнь. Самое главное, продукты, которые вы едите, должны содержать много витаминов и минералов.

Взгляните на этот план питания с пояснениями экспертов, почему эти продукты подходят для процесса очищения организма.

Фото: Getty Images

1 день

Большое количество овощей необходимо в плане детоксикации, так как они гарантируют, что в вашем рационе будет много клетчатки, витаминов С и Е, магния, цинка. Они особенно важны на первом этапе процесса перезапуска механизмов очищения организма. В то время как яйца и овощи семейства крестоцветных, а также сырой чеснок, лук, лук-порей содержат природные соединения серы. Эти соединения помогают на втором этапе процесса детоксикации.

Завтрак

1 порция свежих фруктов (можно менять в течение недели: яблоко, груша, слива, виноград, ананас, грейпфрут)

2 ломтика цельнозернового тоста с творогом

Стакан нежирного живого йогурта

Небольшой стакан обезжиренного молока

Чашка травяного чая или воды

Обед

1 киви или яблоко

Смешанный салат из сырых овощей (лист салата, наполненный тертой морковью, сельдереем и свеклой, сбрызнутый лимонным соком и каплей растительного масла)

Овощи, приготовленные на пару, посыпать измельченным зубчиком чеснока и сбрызнуть маслом.

Травяной чай или вода

Ужин

Омлет с тушеными овощами (например, брокколи, белокочанная капуста, брюссельская капуста, цветная капуста)

Вода

Фото: Getty Images

День 2

"Отличный лайфхак — каждый день менять свой завтрак на смузи из суперпродуктов или вегетарианский сок". Доктор Лаубшер говорит: "Это дает вашей системе возможность проводить мини-очистку каждое утро и бомбардировать ваши клетки дополнительным питанием".

Завтрак

Зеленый смузи (включая киви, шпинат, виноград, кресс-салат, смесь измельченных семян и обезжиренный натуральный биойогурт)

Обед

1 большое манго или яблоко

Смешанный салат, включающий свежую мяту, зеленый лук, помидоры, болгарский перец и ростки фасоли, сдобренные лимонным соком и заправкой из растительного масла.

большая картофелина в мундире с нежирным творогом, взбитая с нарезанным зеленым луком и зубчиком чеснока

Овощной сок или вода

Ужин

Овощное рагу (с луком и сырым чесноком)

Вода

Фото: Pexels

День 3

Чечевица и нут очень питательны, так как содержат много белка, необходимого для первой фазы детоксикации. Они также богаты клетчаткой и антиоксидантами, которые необходимы на всех этапах процесса детоксикации.

Завтрак

Как в 1 или 2 день

Обед

Суп из чечевицы и нута

Травяной чай или вода

Ужин

Отварной рис с тушеными овощами (включая сельдерей, лук-порей, морковь, помидоры, шпинат, брокколи и нашинкованную капусту)

Травяной чай или вода

День 4

Рыба, особенно лосось, содержит очень мало жира и много белка. Он также богат витаминами группы В и антиоксидантами, которые необходимы в фазе 1.

Завтрак

Как в 1 или 2 день

Обед

1 яблоко и 1 груша

Салат из сырых овощей (цветная капуста и соцветия брокколи, морковь, зеленый лук, тертая красная капуста, манжетоут), заправленный оливковым маслом и заправкой из яблочного уксуса, посыпанный чайной ложкой изюма и 3 измельченными бразильскими орехами.

Большой картофель в мундире, наполненный 75 г шпината, нарезанного на пару, с 2 чайными ложками оливкового масла, зубчиком чеснока и щедрой теркой мускатного ореха

Травяной чай или вода

Ужин

Жирная рыба с зеленью

Травяной чай или вода

День 5

Хлеб из цельнозерновой муки, благодаря зернам, является хорошим вариантом при детоксикации. Они позволят вам чувствовать себя сытыми. А еще цельнозерновые злаки богаты клетчаткой и витаминами группы В, железом, магнием и селеном.

Завтрак

Как в 1 или 2 день

Обед

1 банан

Микс-салат (натертые помидоры салата айсберг, оливки, красный перец, морковь, зеленый лук, огурец, зубчик чеснока, фенхель и кресс-салат) с заправкой из лимонного сока, масла грецкого ореха и эстрагона

1 большая картофелина в мундире с приготовленной на пару французской или стручковой фасолью с десертной ложкой подсолнечного масла, посыпанной мелко нарезанным луком.

Травяной чай

Ужин

1 грейпфрут

2 яйца-пашот

2 ломтика цельнозернового тоста с кусочком сливочного масла

Травяной чай или вода

День 6

Завтрак

То же, что день 1 или 2

Обед

Смешанный салат (кресс-салат, молодой шпинат, смесь листьев салата, петрушка, сельдерей, чеснок, зеленый лук, базилик, помидоры — с заправкой из 1/3 масла грецкого ореха, 1/3 оливкового масла, 1/3 яблочного уксуса и чайной ложкой дижонской горчицы)

75 г отварного картофеля и форели, луком, помидорами и кедровыми орешками, покрытые тонко нарезанным лимоном, запеченные в фольге с небольшим количеством оливкового масла.

Ужин

Салат из чечевицы и овощей с заправкой, приготовленной из 1 столовой ложки растительного масла и 1 чайной ложки свежего нарезанного имбиря

Травяной чай или вода

День 7

Завтрак

Такой же, что в день 1 или 2

Обед

Огурцы и креветки, обжаренные во фритюре (или с авокадо, если вы вегетарианец)

Вода или травяной чай

Ужин

Салат из киноа и тыквы

Травяной чай или вода

Потеря лишнего веса с помощью детокс-программы

"Большинство людей теряют вес с помощью программы очищения, но количество сброшенных килограммов зависит от степени ограничения калорий", — говорит Сьюзи Сойер, клинический диетолог.

"Программы детоксикации, включающие голодание в течение длительного или короткого периода времени, или те, в которых разрешены только соки, обеспечат более быструю потерю веса".

"Большинство людей чувствуют себя намного здоровее после очищения и часто имеют больше энергии. Если у людей есть воспалительные заболевания, часто их можно облегчить, а другие проблемы со здоровьем часто можно обратить вспять. Успех этих программ также зависит от общего образа жизни и от того, смогут ли люди поддерживать изменения, необходимые для их диеты в долгосрочной перспективе. Плюс, конечно, это очень зависит от здоровья каждого человека, но в целом очистительная программа имеет положительный эффект".