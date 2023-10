Похудение и детокс. 10 здоровых способов очистить организм и сбросить лишний вес

Осень – идеальное время для того, чтобы пройти детоксикацию и вывести токсины из организма. Воспользуйтесь этими безопасными и доступными способами, чтобы укрепить свое здоровье и похудеть.

Вместо того чтобы ограничивать количество потребляемой пищи, вы можете уделять больше внимания тому, что вы едите. Во время детоксикации в вашем рационе должны быть те продукты, которые подвергались минимальной обработке, например фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и белки. Это ограничивает использование сомнительных консервантов, натрия и добавок, но при этом обеспечивает организм необходимыми питательными веществами. Помимо употребления меньшего количества обработанной пищи, вы можете сосредоточиться на конкретных питательных веществах, например, продуктах, с высоким содержанием противовоспалительных соединений. Это поможет в очищении организма, одновременно поддерживая его на клеточном уровне. Об этом пишет Eat This, Not That.

Проведение детоксикации не обязательно означает употребление только лимонной воды в течение трех дней подряд. Есть гораздо более безопасные способы. Вот 10 здоровых способов естественной детоксикации организма для похудения.

Ограничьте алкоголь

Некоторые исследования отмечают пользу умеренного потребления алкоголя, в то время как другие – документируют вредные последствия злоупотребления алкоголем. Употребление алкоголя создает дополнительную нагрузку для вашей печени. Этот орган отвечает за превращение алкоголя, токсичного для организма, в безвредное вещество. Чрезмерное употребление алкоголя может со временем повредить печень, ограничивая ее способность выполнять многие важные функции, такие как детоксикация. Ограничение количества алкоголя также может избавить вас от пустых калорий и будет способствовать снижению веса.

Пейте больше воды

Вода необходима для многих функций организма, включая регулирование температуры, усвоение питательных веществ, выведение отходов и детоксикацию. Когда вы обезвожены, любая из этих функций может пострадать.

Потребности каждого человека в жидкости разные, в зависимости от веса, состава тела, привычек и физической активности, и это лишь некоторые факторы. Убедитесь, что по крайней мере половина общего количества потребляемой вами жидкости, состоит из воды, и стремитесь к тому, чтобы количество воды значительно превышало количество других жидкостей.

Больше фруктов и овощей

Фрукты и овощи содержат много важных нутриентов, они содержат витамины, минералы, антиоксиданты, клетчатку и многое другое. Мало того, что содержащаяся в продуктах клетчатка помогает избавить ваш организм от отходов в рамках детоксикации, микроэлементы и соединения в продуктах могут поддерживать ваш организм на клеточном уровне.

Многие основные функции организма требуют витаминов, а фрукты и овощи — отличный способ обеспечить организм большим запасом витаминов, которые можно использовать в этих процессах. Не говоря уже о том, что потребление сезонных овощей и фруктов поможет вам чувствовать себя более сытыми, помогая избегать вредных перекусов, препятствующих снижению веса.

Продукты, богатые антиоксидантами

Антиоксиданты бывают разных форм, но их общая функция — защита клеток от повреждений свободными радикалами. Алкоголь, курение, некачественные продукты являются ключевыми факторами, которые могут увеличить выработку свободных радикалов.

Употребление в пищу продуктов, богатых антиоксидантами, является одним из способов борьбы с вредными свободными радикалами. Фрукты и овощи отличаются высоким содержанием антиоксидантов. Вы также найдете их в орехах, семенах, специях, травах и даже в кофе и зеленом чае. Употребление таких продуктов приведет к повышению общего качества питания, что может подтолкнуть вас к большей потере веса.

Добавьте пробиотики

Пробиотики — это полезные бактерии в кишечнике, которые помогают во многих функциях. Исследования показывают, что одни пробиотики участвуют в процессах детоксикации, другие – помогают в потере веса, а третьи поддерживают здоровье пищеварительной системы. Благодаря функциям пробиотиков они способны влиять на детоксикацию несколькими способами. Пробиотики можно найти во многих популярных продуктах, таких как греческий йогурт, кефир, квашеная капуста и ферментированные продукты.

Откажитесь от добавленного сахара

Сахар можно найти в самых разных продуктах и ​​напитках: от очевидных газированных напитков и конфет до менее очевидных соусов и приправ. Сахар может привести к избыточному потреблению калорий, что затруднит потерю веса. Слишком большое количество добавленного сахара также может привести к накоплению жира в печени и таким образом нанести вред этому важному органу детоксикации.

Чтобы позволить вашему организму продолжать выполнять естественные функции детоксикации, вам следует ограничить добавленный сахар в рационе. Это поддержит здоровье печени и поможет убрать пустые калории из вашего рациона.

Ешьте больше суперфудов

Суперфуды – это продукты с высокой питательной ценностью. В эту категорию попадают многие фрукты и овощи, а также популярные белки, такие как лосось и арахис. Что уникально в суперпродуктах, так это концентрация в них микроэлементов, антиоксидантов и других соединений.

В частности, арахис содержит 19 витаминов и минералов, клетчатку и полезные для сердца жиры. Содержание клетчатки в арахисе позволяет ему быть сытной пищей, которая поддерживает здоровое пищеварение и детоксикацию. Исследование 2022 года, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что ежедневное употребление слабосоленого арахиса два раза в день перед едой приводит к потере веса, снижению артериального давления и улучшению уровня глюкозы. Наслаждайтесь небольшой горстью арахиса в качестве быстрого перекуса или добавьте немного арахисового масла в овсянку.

Добавьте противовоспалительные продукты

Увеличивая количество противовоспалительных продуктов, вы можете уменьшить воспаление в организме. Противовоспалительные продукты включают жирную рыбу, такую ​​как лосось и сардины, орехи и зеленые листовые овощи. Все эти продукты подвергаются минимальной обработке и способствуют как снижению веса, так и детоксикации.

Ограничьте употребление соли

Хотя для нормальной работы организма соль необходима, слишком большое ее количество может привести к задержке воды в организме и проблемам со здоровьем. Когда дело доходит до детоксикации, избыток соли может привести к увеличению выработки гормона, снижающего частоту мочеиспускания, что приведет к снижению детоксикации.

Когда вы уменьшите количество соли в своем рационе и одновременно увеличите потребление жидкости, вы поддержите свою выделительную систему.

Ешьте больше клетчатки

Клетчатка выполняет несколько функций, когда дело доходит до детоксикации организма. Нерастворимая клетчатка — это форма, которая поддерживает пищеварительный тракт, увеличивая объем стула и помогая своевременному выведению отходов. Кроме того, клетчатка является очень питательным веществом. Диета с высоким содержанием клетчатки позволить вам дольше чувствовать сытость в течение дня, уменьшая вероятность переедания и вредных перекусов. Это способствует снижению веса и детоксикации. Фрукты, овощи, орехи, семена, бобовые и цельнозерновые продукты являются отличными источниками клетчатки.

