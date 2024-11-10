Как очистить свой организм: правила детокса от врача-диетолога

Воздух, которым мы дышим, пища, которую потребляем, средства ухода, которыми ежедневно пользуемся, — всё это может содержать множество вредных веществ, которые накапливаются в организме человека. Эксклюзивно для Фокуса диетолог рассказывает о том, как детокс поможет очистить организм и кому подойдёт этот метод.

Современный человек не всегда ведет здоровый образ жизни, правильно питается и уделяет достаточно внимания физической активности. Все эти факторы оказывают негативное влияние на здоровье и наряду с факторами окружающей среды, могут приводить к накоплению в организме шлаков и токсинов. Фокус спросил у диетолога, семейного врача, президента Ассоциации профессионалов фитнеса и нутрициологов Украины Татьяны Кихтевой о том, почему важно проходить программы детоксикации и какие проблемы это поможет решить.

Зачем нужен детокс

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На сегодня современный человек сталкивается с факторами современной среды, которые перегружают органы детоксикации. Это могут быть ингредиенты в бытовой химии: в шампунях, гелях для душа, средствах для мытья посуды и даже в продуктах питания. Кроме того, сверхважным является фактор загрязнения воздуха, из-за чего органы детоксикации могут не справляться, поэтому им нужна помощь.

"Один-два раза в год человек может помочь себе с помощью программы детоксикации, чтобы вывести токсины и очистить свой организм", — говорит диетолог.

Симптомы интоксикации

Татьяна Кихтева отмечает, что распознать симптомы интоксикации довольно трудно, ведь эти симптомы неспецифические и довольно общие. Симптомы отравления, хронической интоксикации могут быть очень разнообразными, среди самых распространенных:

общая слабость,

головная боль,

проблемы с ЖКТ,

высыпания на коже.

"С помощью детокса мы можем решить эти проблемы, может улучшиться сон, уйти лишний вес, улучшиться настроение и работа желудочно-кишечного тракта", — отмечает диетолог.

Программы детоксикации бывают очень разные: на соках и смузи, на воде, на фруктах и специальные программы детоксикации.

"Особенности моей программы в том, что она длится 3 недели, мы плавно входим в детокс, потом происходит активная фаза очищения и плавный выход. Это вегетарианская программа, когда на 21 день исключаются продукты животного происхождения", — говорит Татьяна Кихтева.

Диетолог замечает, что к тому же во время подобной детоксикации важна нутрицевтическая поддержка, ведь нужно поддерживать печень, кожу плюс обязательные физические упражнения, чтобы помочь организму выводить из организма токсины.

Всем ли можно детокс?

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Людям с хроническими заболеваниями перед программой очищения необходимо обязательно проконсультироваться с врачом. Ведь, например, при нарушении функции щитовидной железы, когда гормоны снижены, нельзя проходить детокс-программы. Также нельзя при каких-то тяжелых хронических заболеваниях: хроническая почечная недостаточность, сердечная недостаточность, тяжелый сахарный диабет, туберкулез, онкология и другие тяжелые заболевания.

"На мой взгляд, если нет противопоказаний, то детокс нужно проводить каждому современному человеку, ведь нужно помогать органам детоксикации очищаться, чтобы поддерживать свое общее здоровье и долголетие", — подытожила диетолог.

Напомним, 8 детокс-напитков помогут похудеть и очистить организм.

Ранее Фокус писал о том, что диетолог назвала 5 детокс-продуктов, которые очистят организм и улучшат здоровье.

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