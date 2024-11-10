Як очистити свій організм: правила детоксу від лікарки-дієтологині

Повітря, яким ми дихаємо, їжа, яку споживаємо, засоби догляду, якими щоденно користуємося, – усе це може містити безліч шкідливих речовин, які накопичуються в організмі людини. Ексклюзивно для Фокуса дієтологиня розповідає про те, як детокс допоможе очистити організм і кому підійде цей метод.

Сучасна людина не завжди веде здоровий спосіб життя, правильно харчується та приділяє достатньо уваги фізичній активності. Всі ці фактори мають негативний вплив на здоров’я та наряду з факторами навколишнього середовища, можуть призводити до накопичення в організмі шлаків та токсинів. Фокус запитав у дієтологині, сімейної лікарки, президентки Асоціації професіоналів фітнесу та нутриціологів України Тетяни Кіхтєвої про те, чому важливо проходити програми детоксикації та які проблеми це допоможе вирішити.

Навіщо потрібен детокс

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На сьогодні сучасна людина стикається з факторами сучасного середовища, які перенавантажують органи детоксикації. Це можуть бути інгредієнти в побутовій хімії: в шампунях, гелях для душу, засобах для миття посуду та навіть в продуктах харчування. Крім того, надважливим є фактор забруднення повітря, через що органи детоксикації можуть не справлятися, тому їм потрібна допомога.

"Один-два рази на рік людина може допомогти собі за допомогою програми детоксикації, щоб вивести токсини та очистити свій організм", — каже дієтологиня.

Симптоми інтоксикації

Тетяна Кіхтєва зазначає, що розпізнати симптоми інтоксикації доволі важко, адже ці симптоми неспецифічні та доволі загальні. Симптоми отруєння, хронічної інтоксикації, вони можуть бути дуже різноманітними, серед найпоширеніших:

загальна слабкість,

головний біль,

проблеми з ШКТ,

висипання на шкірі.

"За допомогою детоксу ми можемо розв'язати ці проблеми, може покращитися сон, піти зайва вага, покращитися настрій та робота шлунково-кишкового тракту", — наголошує дієтологиня.

Програми детоксикації бувають дуже різні: на соках та смузі, на воді, на фруктах та спеціальні програми детоксикації.

"Особливості моєї програми в тому, що вона продовжується 3 тижні, ми плавно входимо в детокс, потім відбувається активна фаза очищення і плавний вихід. Це вегетаріанська програма, коли на 21 день виключаються продукти тваринного походження", — каже Тетяна Кіхтєва.

Дієтологиня зауважує, що того ж під час подібної детоксикації важлива нутрицевтична підтримка, адже потрібно підтримувати печінку, шкіру плюс обов’язкові фізичні вправи, щоб допомогти організму виводити з організму токсини.

Чи всім можна детокс?

Фото: Freepik

Людям з хронічними захворюваннями перед програмою очищення необхідно обов’язково проконсультуватися з лікарем. Адже, наприклад, при порушенні функції щитоподібної залози, коли гормони знижені, не можна проходити детокс-програми. Також не можна при якихось важких хронічних захворюваннях: хронічна ниркова недостатність, серцева недостатність, важкий цукровий діабет, туберкульоз, онкологія та інші важкі захворювання.

"На мій погляд, якщо немає протипоказів, то детокс потрібно проводити кожній сучасній людині, адже потрібно допомагати органам детоксикації очищуватися, щоб підтримувати своє загальне здоров’я та довголіття", — підсумувала дієтологиня.

Нагадаємо, 8 детокс-напоїв допоможуть схуднути й очистити організм.

Раніше Фокус писав про те, що дієтологиня назвала 5 детокс-продуктів, які очистять організм і поліпшать здоров'я.

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