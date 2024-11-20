Чому випадає волосся: 8 чинників, які можуть стати причиною, – ендокринологиня

Осінь – час, коли кожна друга жінка помічає стрімке випадіння волосся. Сприяти цьому може не лише зміна сезону, а й купа інших найрізноманітніших чинників, в тому числі природних. Ендокринологиня розкрила Фокусу найпопулярніші причини цього явища.

Гарне та доглянуте волосся – це прикраса для кожної жінки, проте в осінньо-зимовий період шевелюра може значно порідшати, адже після кожного миття та розчісування випадає доволі велика кількість волосся. Які можуть бути причини та як цьому зарадити розповідає лікарка-ендокринологиня Ксенія Марченко.

"Це питання турбує кожну жінку, яка стикається з рясним випадінням волосся. І готова зроби будь-що аби зупинити це, бо здається що ще місяць і просто не залишиться волос на голові", — зазначає ендокринологиня.⠀

Якщо ви саме зараз стикнулися з цим, не панікуйте, адже це може бути цілком природний процес, запланований природою та особливостями організму.

Чому випадає волосся?

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"Випадіння волосся буває як патологічне, так і фізіологічне. І в більшості випадків мова йде саме про фізіологічне випадіння, яке завершується через 3-4 місяці від початку його випадіння", — зазначає Ксенія Марченко. "Якщо через 3-4 місяці випадіння волосся не завершується, а навпаки посилюється. Якщо ви бачите порідіння, випадіння "вогнищами" або "гніздами", то це привід звернутись до лікаря-трихолога".

Саме трихолог займається пошуком причин випадіння волосся і має провести діагностику за допомогою трихоскопа, який є дуже важливим у діагностиці алопеції.

Варто пам’ятати, що процес росту та випадіння волосся – процес фізіологічний і щодня у кожної людини випадає в середньому від 20 до 80 волосин (залежить від густоти). Це є варіантом норми та зазвичай не викликає занепокоєння.

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Ксенія Марченко зазначає, що кожна волосина має життєвий цикл, який складається з кількох важливих фаз:

Фаза анагену — фаза активного росту, яка триває декілька років. 90% всіх волосин знаходиться одночасно саме в цій фазі.

Фаза катагену — перехідна фаза, яка триває 2-3 тижні. Волосся в цій фазі перестає рости, але ще не випадає.

Фаза телогену — фаза спокою триває близько 3-х місяців. "Старі" волосинки відпочивають, а нові починають рости.

Після завершення цієї фази починається активне випадіння, яке триває 3-4 місяці.

"Приблизно 10% волосся одночасно знаходиться в фазі телогену кожні 2-7 років, тому хочете ви цього чи ні, а волосся випаде, бо це запрограмовано генетично", — наголошує ендокринологиня.

Які ще фактори можуть викликати випадіння волосся

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післяпологовий період — природний процес, на який ніяк не вплинути;

стрес — як гострий, так і хронічний;

прийом деяких ліків, "в тому числі антибіотикотерапія, тому без необхідності та показів нічого "для підтримки" не можна приймати, зазначає лікарка.⠀

інфекційні захворювання, багато хто стикнувся з постковідним випадінням волосся;

зачіска: тугі хвости, гульки, коси;

суворі дієти, булімія та анорексія — через брак вітамінів, мікроелементів та білку в раціоні;

дисфункція щитоподібної залози та гіперпаратиреоз;

залізодефіцит та дефіцит вітаміну D.

Отже, як бачите, причин випадіння волосся доволі багато, в тому числі й цілком фізіологічних. Тому не потрібно одразу думати про проблеми із щитоподібною залозою, як тільки ви побачили зайве волосся на гребінці. В першу чергу варто відрегулювати свій спосіб життя, повноцінно харчуватися та за потребою звернутися до трихолога. В більшості випадків вашу проблему можна вирішити без втручання інших спеціалістів. Однак, якщо всі ці дії не привели до бажаного результату та волосся випадає понад 3 місяці, варто відвідати ендокринолога для подальшої діагностики.

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