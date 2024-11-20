Почему выпадают волосы: 8 факторов, которые могут стать причиной, — эндокринолог

Осень — время, когда каждая вторая женщина замечает стремительное выпадение волос. Способствовать этому может не только смена сезона, но и масса других самых разнообразных факторов, в том числе природных. Эндокринолог раскрыла Фокусу самые популярные причины этого явления.

Красивые и ухоженные волосы — это украшение для каждой женщины, однако в осенне-зимний период шевелюра может значительно поредеть, ведь после каждого мытья и расчесывания выпадает довольно большое количество волос. Какие могут быть причины и как этому помочь рассказывает врач-эндокринолог Ксения Марченко.

"Этот вопрос беспокоит каждую женщину, которая сталкивается с обильным выпадением волос. И готова сделай что угодно, чтобы остановить это, потому что кажется, что еще месяц и просто не останется волос на голове", — отмечает ендокринологиня.⠀

Если вы именно сейчас столкнулись с этим, не паникуйте, ведь это может быть вполне естественный процесс, запланированный природой и особенностями организма.

Почему выпадают волосы?

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"Выпадение волос бывает как патологическое, так и физиологическое. И в большинстве случаев речь идет именно о физиологическом выпадении, которое завершается через 3-4 месяца от начала его выпадения", — отмечает Ксения Марченко. "Если через 3-4 месяца выпадение волос не завершается, а наоборот усиливается. Если вы видите поредение, выпадение "очагами" или "гнездами", то это повод обратиться к врачу-трихологу".

Именно трихолог занимается поиском причин выпадения волос и должен провести диагностику с помощью трихоскопа, который является очень важным в диагностике алопеции.

Стоит помнить, что процесс роста и выпадения волос — процесс физиологический и ежедневно у каждого человека выпадает в среднем от 20 до 80 волос (зависит от густоты). Это является вариантом нормы и обычно не вызывает беспокойства.

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Ксения Марченко отмечает, что каждый волос имеет жизненный цикл, который состоит из нескольких важных фаз:

Фаза анагена — фаза активного роста, которая длится несколько лет. 90% всех волос находится одновременно именно в этой фазе.

Фаза катагена - переходная фаза, которая длится 2-3 недели. Волосы в этой фазе перестают расти, но еще не выпадают.

Фаза телогена — фаза покоя длится около 3-х месяцев. "Старые" волоски отдыхают, а новые начинают расти.

После завершения этой фазы начинается активное выпадение, которое длится 3-4 месяца.

"Примерно 10% волос одновременно находится в фазе телогена каждые 2-7 лет, поэтому хотите вы этого или нет, а волосы выпадут, потому что это запрограммировано генетически", — отмечает эндокринолог.

Какие еще факторы могут вызвать выпадение волос

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послеродовой период — естественный процесс, на который никак не повлиять;

стресс — как острый, так и хронический;

прием некоторых лекарств, "в том числе антибиотикотерапия, поэтому без необходимости и показаний ничего "для поддержки" нельзя принимать, отмечает врач.⠀

инфекционные заболевания, многие столкнулись с постковидным выпадением волос;

прическа: тугие хвосты, гульки, косы;

строгие диеты, булимия и анорексия — из-за нехватки витаминов, микроэлементов и белка в рационе;

дисфункция щитовидной железы и гиперпаратиреоз;

железодефицит и дефицит витамина D.

Итак, как видите, причин выпадения волос довольно много, в том числе и вполне физиологических. Поэтому не нужно сразу думать о проблемах со щитовидной железой, как только вы увидели лишние волосы на расческе. В первую очередь стоит отрегулировать свой образ жизни, полноценно питаться и при необходимости обратиться к трихологу. В большинстве случаев вашу проблему можно решить без вмешательства других специалистов. Однако, если все эти действия не привели к желаемому результату и волосы выпадают более 3 месяцев, стоит посетить эндокринолога для дальнейшей диагностики.

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