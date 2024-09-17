Для красивых и здоровых волос: 6 ошибок, которых следует избегать во время мытья головы

Во время мытья головы следует помнить о нескольких важных вещах – в противном случае структура волос может быть повреждена. Узнайте, каких ошибок стоит избегать любой ценой, чтобы сохранить красоту своих локонов.

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Согласитесь, уход за волосами может быть невероятно утомительным, особенно укладка, которая занимает довольно много времени по утрам. Кроме того, вы можете совершать ошибки, которые могут буквально уничтожить пышную гриву. Чтобы этого не случилось, пересмотрите свой уход и ежедневные привычки и не совершайте ошибок, о которых пишет Kukksi.

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Не расчесываете волосы перед мытьем

Фото: Freepik

Вы обязательно должны расчесывать волосы перед мытьем. Это связано с тем, что расчесывание удаляет любые узелки с ваших волос. Если вы не расчешете их, то после мытья их может стать еще больше.

Наносите кондиционер на корни

Специальные средства по уходу могут помочь волосам снова выглядеть блестящими. Но когда дело доходит до полоскания, вы должны обратить особое внимание на одну вещь: никогда нельзя наносить их на корни. Это заставляет их быстро пожирнеть, что выглядеть весьма неєстетично, кроме того это также повреждает ваши волосы.

Моете кончики волос шампунем

Слишком много шампуня сделает кончики волос сухими и ломкими, поэтому лучше всего мыть волосы только у корней. В любом случае, шампунь автоматически распределяется по остальным волосам.

Используете неправильные средства по уходу

Фото: Freepik

На это также стоит обратить внимание, когда речь идет о шампуне. Очень важно использовать правильный, так как волосы у всех разные – одни сухие, другие тонкие. Поэтому стоит внимательно подходить к выбору шампуня.

Используете слишком горячую воду

Сушка феном и расчесывание дают приятное чувство и вы могли бы делать это каждый день, но не стоит, так как делает волосы сухими. В результате они быстро ломаются и уже не выглядят такими здоровыми и красивыми. Поэтому лучше всего сушить феном только в случае крайней необходимости. А если вам нужно выпрямить волосы, обязательно используйте тепловой пульверизатор.

Моете голову каждый день

Фото: Freepik

Эксперты советуют мыть голову раз в два-три дня, но никак не каждый день, так как частое мытье пересушивает кожу головы.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту