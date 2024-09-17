Для красивого і здорового волосся: 6 помилок, яких слід уникати під час миття голови

Під час миття голови слід пам'ятати про кілька важливих речей — інакше структура волосся може бути пошкоджена. Дізнайтеся, яких помилок варто уникати за всяку ціну, щоб зберегти красу своїх локонів.

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Погодьтеся, догляд за волоссям може бути неймовірно виснажливим, особливо укладання, яке займає досить багато часу вранці. Крім того, ви можете робити помилки, які можуть буквально знищити пишну гриву. Щоб цього не сталося, перегляньте свій догляд і щоденні звички та не робіть помилок, про які пише Kukksi.

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Не розчісуєте волосся перед миттям

Фото: Freepik

Ви обов'язково повинні розчісувати волосся перед миттям. Це пов'язано з тим, що розчісування видаляє будь-які вузлики з вашого волосся. Якщо ви не розчешете їх, то після миття їх може стати ще більше.

Наносьте кондиціонер на корені

Спеціальні засоби для догляду можуть допомогти волоссю знову виглядати блискучим. Але коли справа доходить до полоскання, ви повинні звернути особливу увагу на одну річ: ніколи не можна наносити їх на корені. Це змушує його швидко пожовтіти, що матиме вельми непривабливий вигляд, крім того це також пошкоджує ваше волосся.

Миєте кінчики волосся шампунем

Занадто багато шампуню зробить кінчики волосся сухими і ламкими, тому найкраще мити волосся тільки біля коріння. У будь-якому разі, шампунь автоматично розподіляється по решті волосся.

Використовуєте неправильні засоби для догляду

Фото: Freepik

На це також варто звернути увагу, коли йдеться про шампунь. Дуже важливо використовувати правильний, оскільки волосся у всіх різне — одне сухе, інше тонке. Тому варто уважно підходити до вибору шампуню.

Використовуєте занадто гарячу воду

Сушка феном і розчісування дають приємне відчуття і ви могли б робити це щодня, але не варто, бо робить волосся сухим. Унаслідок цього воно швидко ламається і вже не має такого здорового та красивого вигляду. Тому найкраще сушити феном тільки в разі крайньої потреби. А якщо вам потрібно випрямити волосся, обов'язково використовуйте тепловий пульверизатор.

Миєте голову щодня

Фото: Freepik

Експерти радять мити голову раз на два-три дні, але ніяк не щодня, оскільки часте миття пересушує шкіру голови.

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