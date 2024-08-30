Як оживити фарбоване волосся: 5 поживних масок, які можна зробити вдома

Ефективні маски для волосся можна не тільки купити в спеціалізованому магазині, а й приготувати самостійно. Ці маски містять натуральні інгредієнти, які можуть допомогти в живленні фарбованого волосся і відновленні вологи та блиску.

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Фарбування волосся — чудовий спосіб виразити себе і змінити свій стиль, але воно часто має зворотний бік у вигляді сухості та пошкодження волосся. Якщо ваші колись яскраві локони тепер здаються трохи тьмяними, не впадайте у відчай. Хороша новина полягає в тому, що вам не потрібно витрачати ціле багатство на салонні процедури, щоб повернути своєму волоссю колишню силу і блиск. Про те, які живильні маски для волосся ви можете зробити вдома, щоб відновити фарбоване волосся, пише OnlyMyHealth.

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Маска з авокадо та кокосовою олією

Фото: Freepik

Інгредієнти

1 стиглий авокадо

2 столові ложки кокосової олії

Як приготувати:

Розімніть стиглий авокадо в мисці до однорідної маси. Змішайте з кокосовою олією, щоб вийшла кремоподібна паста. Наносьте маску на вологе волосся, приділяючи особливу увагу кінчикам. Через 30 хвилин ретельно видаліть маску теплою водою і вимийте голову шампунем.

Переваги

Авокадо багатий на вітаміни, мінерали та корисні жири, які глибоко живлять і зволожують волосся. Кокосова олія, з іншого боку, проникає в стрижень волосини для усунення пошкоджень зсередини та утримує вологу. Ця маска ідеально підходить для надання м'якості та блиску фарбованому волоссю, а також захищає його від подальшого пошкодження.

Маска з медом та оливковою олією

Інгредієнти

2 столові ложки меду

3 столові ложки оливкової олії

Як приготувати:

Змішайте мед і оливкову олію до однорідності. Акуратно втирайте суміш у шкіру голови і волосся, починаючи від коренів і рухаючись до кінчиків. Одягніть шапочку для душу на волосся, щоб утримати вологу маски і дозволити їй глибше проникнути Змийте теплою водою через 20-30 хвилин, а потім нанесіть звичайний шампунь і кондиціонер.

Переваги

Мед є природним зволожувачем, тобто він зберігає й утримує вологу у волоссі. Оливкова олія багата на антиоксиданти та незамінні жирні кислоти, які зміцнюють і кондиціонують волосся. Разом вони утворюють потужний дует, який відновлює вологу, посилює блиск і зберігає ваше фарбоване волосся яскравим.

Маска з йогурту і банана

Фото: Freepik

Інгредієнти

1 стиглий банан

1/2 склянки простого йогурту

Як приготувати:

Змішайте банан і йогурт до отримання однорідної суміші без грудок. Нанесіть маску на волосся, стежачи за тим, щоб кожне пасмо було покрите. Залиште на 30 хвилин, перш ніж змити прохолодною водою. Потім нанесіть м'який шампунь.

Переваги

Банани багаті калієм, вітамінами і натуральними оліями, які допомагають пом'якшити і зволожити волосся. Йогурт містить молочну кислоту, яка м'яко очищає шкіру голови та зміцнює волосяні цибулини. Ця маска особливо корисна для фарбованого волосся, яке здається сухим або кучерявим, бо надає йому гладкість і шовковистість.

Маска з яйцем і майонезом

Інгредієнти

1 яйце

2 столові ложки майонезу

Як приготувати:

Збийте яйце і майонез до отримання однорідної суміші. Наносьте маску на чисте вологе волосся, приділяючи особливу увагу кінчикам. Залиште на 20 хвилин, потім змийте прохолодною водою з шампунем.

Переваги

Яйця багаті на білок, необхідний для відновлення пошкодженого волосся та запобігання його ламкості. Майонез, виготовлений з яєць та олії, додає додатковий шар зволоження та блиску вашим локонам. Ця маска ідеально підходить для відновлення міцності та еластичності фарбованого волосся, ослабленого хімічними процедурами.

Маска з алое вера та мигдалевою олією

Фото: Freepik

Інгредієнти

1/4 склянки свіжого гелю алое вера

2 столові ложки мигдалевої олії

Як приготувати:

Змішайте мигдальну олію та гель алое вера до однорідної маси. Нанесіть маску від шкіри голови до кінчиків волосся. Залиште на 30 хвилин, потім ретельно змийте теплою водою і нанесіть м'який шампунь.

Переваги

Алое вера відоме своїми заспокійливими і зволожувальними властивостями, що робить його чудовим засобом для сухого фарбованого волосся. Мигдальна олія багата на вітамін Е і жирні кислоти, які живлять і захищають волосся від шкідливого впливу навколишнього середовища. Ця маска допомагає підтримувати водний баланс волосся, роблячи його м'яким, гладким і слухняним.

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Раніше Фокус писав про те, які ефірні олії допоможуть повернути волоссю красу і здоров'я.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця