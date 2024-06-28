Густі та блискучі: 9 найкращих олій, які повернуть волоссю красу та здоров'я

Якщо ви хочете поліпшити стан свого волосся, повернути йому здоровий блиск та сяйво, скористайтеся всіма перевагами, які пропонують олії для волосся. Вони живлять шкіру голови, стимулюють волосяні фолікули та роблять волосся сильнішим і здоровішим.

Існує безліч різних олій для волосся, тому може бути складно визначити, яка з них підійде саме вам. У такому разі найкращим рішенням буде звернутися до дерматолога або фахівця з догляду за волоссям, щоб вони допомогли вам підібрати правильний варіант. Але є й загальні рекомендації, так, наприклад, для жінок з тонким волоссям, яким потрібні об'єм і густота, найкращими варіантами будуть касторова олія, олія розмарину, олія перцевої м'яти, олія насіння гарбуза, олія лаванди та інші. Про це пише She Finds.

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Розмаринова олія

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За словами експертки з волосся і косметологині Ганіми Абдулли, олія розмарину "працює проти гормону випадіння волосся ДГТ", а "лінія росту волосся і верхівка є частими ділянками стоншування волосся в жінок із віковим випадінням волосся". Експертка радить додати кілька крапель олії розмарину в пляшку лосьйону ємністю 115 г. Лосьйон відмінно працює, оскільки він "швидше вбирається в шкіру", пояснює Абдулла.

Косметологиня рекомендує використовувати цей розчин двічі на день і підкреслює, що не варто "очікувати побачити результати відразу", оскільки часто потрібно "принаймні шість місяців", щоб побачити відновлення росту волосся на маківці. "Якщо ви не впевнені, який у вас тип випадіння волосся, використовуйте більше однієї ефірної олії в лосьйоні", — рекомендує вона.

Дерматолог доктор Йорам Гарт додає, що "здорове середовище шкіри голови може призвести до поліпшення росту волосся і зменшення його випадіння".

Гарбузова олія

Абдулла також рекомендує спробувати олію насіння гарбуза для волосся і шкіри голови, оскільки науково доведено, що вона сприяє зростанню більшої кількості волосся і допомагає тим, у кого волосся рідшає.

"Найкраща олія для потовщення волосся — це олія насіння гарбуза. Вона переводить більше волосяних фолікулів у фазу росту волосся, а це означає, що ви можете побачити більш густе волосся біля коріння всього за три тижні", — каже Абдулла.

Олія перцевої м'яти

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Ще одна олія, яка часто робить пасма сильнішими, товстішими та здоровішими, — це олія перцевої м'яти, — каже Абдулла. Використання її разом з олією розмарину може стимулювати волосяні фолікули, а гідролізований білок та колаген можуть допомогти зміцнити стрижень волосини від ушкоджень і ламкості.

Що стосується продуктів для догляду за волоссям для початківців, Гарт зазначає, що "особливо ті, які створені у вигляді сироваток для догляду за шкірою голови", можуть бути "корисними для тонкого волосся". Ці олії, як і багато інших засобів з додаванням розмарину і м'яти, "розроблені для зміцнення здоров'я шкіри голови, живлення волосяних фолікулів та стимуляції кровообігу в шкірі голови".

Касторова олія

"Рицинова олія — популярний натуральний засіб для росту волосся", — пояснює експерт у косметичній дерматології доктор Мітчел П. Голдман. "Вона містить рицинолеву кислоту, яка має протизапальні та антимікробні властивості, що покращують здоров'я шкіри голови і сприяють росту волосся. Крім того, рицинова олія багата на жирні кислоти омега-9, необхідні для здоров'я волосся і шкіри".

"Коли справа доходить до використання касторової олії, слід пам'ятати про кілька речей. По-перше, важливо вибрати високоякісну рицинову олію, яка не містить добавок і домішок", — каже Голдман. "По-друге, використовуйте її економно. Ви можете нанести невелику кількість касторової олії на шкіру голови і помасажувати її, залишивши на час від 30 хвилин до кількох годин, перш ніж мити".

Олія жожоба

За словами фахівців, олія жожоба багата на поживні для волосся вітаміни й мінерали, як-от вітамін С, вітамін В, вітамін Е, мідь і цинк, вона забезпечує необхідні поживні речовини, які зволожують шкіру голови, кондиціонують волосся й запобігають сухості, лупі та ламкості волосся.

Хоча кокосова олія може слугувати замінником, олія жожоба або аргани зазвичай діють краще.

Лавандова олія

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На думку експертів, ефірна олія лаванди здатна поліпшити здоров'я шкіри голови, стимулювати ріст волосся і навіть повернути назад симптоми алопеції. Це досягається за рахунок заспокоєння шкіри голови, зцілення волосся і стимуляції фолікулів.

Крім того, протигрибкові властивості лавандової олії відіграють вирішальну роль у підтримці здоров'я шкіри голови та загальному здоров'ї волосся. Отже, настійно рекомендується включати ефірну олію лаванди у свій режим догляду за волоссям.

Олія виноградних кісточок

Якщо у вас густе волосся, олія виноградних кісточок чудово підійде як базова олія, а для тих, у кого тонке волосся, можуть використовувати її періодично. Експерти довіряють цій легкій олії, оскільки вона творить чудеса, запобігаючи посіченим кінчикам і утримуючи вологу.

Олія виноградних кісточок має пом'якшувальні властивості, що означає утримання вологи, запобігання сухості шкіри голови, особливо якщо у вас кучеряве або ламке волосся.

Олія чебрецю

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Чебрець не тільки смачний у стравах, а й має цілющі властивості. Ефірна олія чебрецю містить вітаміни A, D, C і B6, а також необхідні мінерали, такі як магній, кальцій, кобаламін, натрій і калій. З огляду на такий вражаючий список інгредієнтів, не дивно, що чебрець — чудовий вибір для підтримки здорових і живих локонів.

Насправді, люди використовували листя і квіти чебрецю впродовж століть, починаючи із середньовіччя, для розв'язання проблем, пов'язаних із волоссям та інших захворювань.

Арганова олія

Якщо у вас кучеряве волосся, яке здається грубим і сухим, арганова олія — чудовий спосіб повернути його до життя. Вона не тільки допомагає зволожити волосся, роблячи його м'яким і менш кучерявим, але також може запобігти посіченим кінчикам і ламкості. Експерти кажуть, що арганова олія глибоко проникає у волосся, покращуючи його еластичність, сприяючи росту волосся і живлячи шкіру голови.

Крім того, коли ви використовуєте її під час укладання, вона створює бар'єр, захищаючи ваше волосся від теплового пошкодження. На відміну від деяких інших олій, арганова легко вбирається у волосся, роблячи його блискучим та здоровим, без будь-яких жирних слідів. Крім того, вона багата на вітаміни D і E та жирні кислоти, які можуть допомогти зменшити запалення й окислювальний стрес.

Існує два основних типи олій для волосся", — пояснює Харт. Незалежно від того, чи помічаєте ви випадіння або витончення волосся, чи просто хочете запобігти цьому, найкраще використовувати два різні типи олій у своєму повсякденному житті. Перший "наноситься на шкіру голови і призначений для поліпшення здоров'я шкіри голови і відновлення росту волосся", — зазначає він. Це називається сироваткою для лікування шкіри голови.

"Другий тип олії для волосся наноситься на пасма і призначений для зміцнення пасом, зменшення ламкості та посічених кінчиків", — додає Гарт.

Незалежно від вашого вибору між олією, лосьйоном або їхньою комбінацією, живлення шкіри голови та догляд за волоссям можуть дати чудові результати в боротьбі з випадінням і стоншенням волосся.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.