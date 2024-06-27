Солома на голові: трихологиня розповіла, як влітку захистити волосся від сонця

Літом ми намагаємося на повну насолодитися теплом та отримати здорову засмагу і необхідно дозу вітаміну D. Ми ретельно дбаємо про нігті на руках та ногах, про п'яточки та про захист обличчя, зовсім забуваючи про волосся. Ексклюзивно для Фокуса трихологиня Ольга Пятун розповідає про те, як доглядати за волоссям влітку, щоб зменшити негативні наслідки від дії сонця та води.

Літо дарує нам чудову можливість перезавантажитись, відпочити, прийняти сонячні ванни та поповнити запас вітаміну D. Але крім бронзової засмаги після відпочинку ми отримуємо сухе, ламке та тьмяне волосся. Щоб цього не сталося, потрібно подбати про своє волосся заздалегідь, аби потім не довелось проходити довгий шлях відновлення. Про те, як подбати про волосся влітку, щоб восени мати здорову та доглянуту шевелюру, Фокусу розповідає трихолог-реабілітолог, тритментолог, член асоціації трихологів України Ольга Пятун.

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Подбайте про термозахист

Фото: Freepik

На відпочинку потрібно продовжувати доглядати за волоссям та захищати його від агресивних погодних умов, в тому числі від сонця. Не варто закручувати волосся в тугий пучок та згадувати про нього лише ввечері. Ваше волосся, так само як і шкіра, може бути пошкоджене сонячними променями, тому йому так само потрібен захист. І подбати про це потрібно заздалегідь.

"Щоб зберегти красу та якість волосся, варто попіклуватися про якісний догляд і захист волосся під час відпочинку. Почати варто з термозахисту. Обираємо олійки та флюїди для волосся з УФ-фільтрами. Їх варто шукати в "сонячних" серіях, багато виробників зараз виділяють засоби з SPF-захистом в окремі лінійки, які так і називаються "sunshine ", "сонячні", — радить трихологиня. "Якщо ви плануєте тривале перебування на сонці, термозахист необхідно буде поновлювати кожні 6 годин або після кожного купання в басейні чи солоній воді".

Домашній догляд

Фото: Freepik

"Також влітку дуже доречні будуть ліпідні маски в домашньому догляді. Застосовуйте їх раз на тиждень, щоб підтримати гарний стан волосся і зберегти його якість",- радить Ольга Пятун.

При виборі маски звертайте увагу на час витримки зазначений виробником. Маски з високою концентрацією активів необхідно витримувати 20-25 хвилин. Якщо ж виробник пропонує витримувати маску до 5 хвилин, скоріш за все, вона буде тільки кондиціонувати волосся, а не відновлювати.

Використовуйте антиполютанти

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"Варто зауважити, що хлор, сіль та домішки з води активно накопичуються на поверхні волосся і роблять його тьмяним, сухим та неслухняним. Ви можете помітити, що ваші улюблені кондиціонер і маска, які раніше давали гарний результат, більше не працюють", — каже трихологиня.

Ольга Пятун зазначає, що прибрати накопичення з волосся не пошкодивши його, допоможуть продукти "антиполютанти" "Зазвичай це спеціальні шампуні та рідкі кондиціонер чи сироватки, які маркують написами "анти хлор", "antipollution". Такі засоби використовуємо не на постійній основі, а раз на 7-10 днів, щоб прибрати накопичення полютантів і не пошкодити волосся", — каже експертка.

А якщо ваше волосся вже постраждало від сонця і полютантів, не варто засмучуватись. Кваліфікований тритментолог зможе допомогти відновити ваше волосся за допомогою професійних процедур реконструкції та відновлення волосся.

"Знаю, що багато хто з читачів на цьому моменті скептично проскролять сторінку, тому що вже мають негативний досвід відновлення волосся. Але все ж не варто нехтувати професійною процедурою відновлення. Причина відсутності бажаного результату після курсу відновлень — неправильно підібрані засоби, кількість процедур, не вірна діагностика волосся або неправильно підібраний домашній догляд для підтримки результату", — каже Ольга Пятун. "Зараз кожен стиліст може запропонувати процедуру реконструкції, але часто обмежуються одним брендом і одним складником, який не може закрити потреби будь-якого типу волосся. Звертайтесь до професіоналів, які працюють з різними брендами та мають глибокі знання в тритментології, тоді й результат обовʼязково порадує".

Отже, волосся влітку потребує особливого догляду, адже його також потрібно захищати від сонця. Якщо ви хочете мати здорове та доглянуте волосся, варто підібрати спеціальний догляд, залежно від типу, а восени потурбуватися про відновлення.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.