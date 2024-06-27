Солома на голове: трихолог рассказала, как летом защитить волосы от солнца

Летом мы стараемся на полную насладиться теплом и получить здоровый загар и необходимую дозу витамина D. Мы тщательно заботимся о ногтях на руках и ногах, о пяточках и о защите кожи, совсем забывая о волосах. Эксклюзивно для Фокуса трихолог Ольга Пятун рассказывает о том, как ухаживать за волосами летом, чтобы уменьшить негативные последствия от воздействия солнца и воды.

Лето дарит нам прекрасную возможность перезагрузиться, отдохнуть, принять солнечные ванны и пополнить запас витамина D. Но кроме бронзового загара после отдыха мы получаем сухие, ломкие и тусклые волосы. Чтобы этого не произошло, нужно позаботиться о своих волосах заранее, чтобы потом не пришлось проходить долгий путь восстановления. О том, как позаботиться о волосах летом, чтобы осенью иметь здоровую и ухоженную шевелюру, Фокусу рассказывает трихолог-реабилитолог, тритментолог, член ассоциации трихологов Украины Ольга Пятун.

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Позаботьтесь о термозащите

Фото: Freepik

На отдыхе нужно продолжать ухаживать за волосами и защищать их от агрессивных погодных условий, в том числе от солнца. Не стоит закручивать волосы в тугой пучок и вспоминать о них только вечером. Ваши волосы, так же как и кожа, могут быть повреждены солнечными лучами, поэтому им так же нужна защита. И позаботиться об этом нужно заранее.

"Чтобы сохранить красоту и качество волос, стоит позаботиться о качественном уходе и защите волос во время отдыха. Начать стоит с термозащиты. Выбираем масла и флюиды для волос с УФ-фильтрами. Их стоит искать в "солнечных" сериях, многие производители сейчас выделяют средства с SPF-защитой в отдельные линейки, которые так и называются "sunshine", "солнечные", — советует трихолог. "Если вы планируете длительное пребывание на солнце, термозащиту необходимо будет обновлять каждые 6 часов или после каждого купания в бассейне или соленой воде".

Домашний уход

Фото: Freepik

"Также летом очень кстати будут липидные маски в домашнем уходе. Применяйте их раз в неделю, чтобы поддержать хорошее состояние волос и сохранить их качество",- советует Ольга Пятун.

При выборе маски обращайте внимание на время выдержки указанное производителем. Маски с высокой концентрацией активов необходимо выдерживать 20-25 минут. Если же производитель предлагает выдерживать маску до 5 минут, скорее всего, она будет только кондиционировать волосы, а не восстанавливать.

Используйте антиполютанты

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"Стоит заметить, что хлор, соль и примеси из воды активно накапливаются на поверхности волос и делают их тусклыми, сухими и непослушными. Вы можете заметить, что ваши любимые кондиционер и маска, которые раньше давали хороший результат, больше не работают", — говорит трихолог.

Ольга Пятун отмечает, что убрать накопления с волос не повредив их, помогут продукты "антиполютанты" "Обычно это специальные шампуни и жидкие кондиционер или сыворотки, которые маркируют надписями "анти хлор", "antipollution". Такие средства используем не на постоянной основе, а раз в 7-10 дней, чтобы убрать накопление поллютантов и не повредить волосы", — говорит эксперт.

А если ваши волосы уже пострадали от солнца и поллютантов, не стоит расстраиваться. Квалифицированный тритментолог сможет помочь восстановить ваши волосы с помощью профессиональных процедур реконструкции и восстановления волос.

"Знаю, что многие из читателей на этом моменте скептически проскролят страницу, потому что уже имеют негативный опыт восстановления волос. Но все же не стоит пренебрегать профессиональной процедурой восстановления. Причина отсутствия желаемого результата после курса восстановлений — неправильно подобранные средства, количество процедур, не верная диагностика волос или неправильно подобранный домашний уход для поддержания результата", — говорит Ольга Пятун. "Сейчас каждый стилист может предложить процедуру реконструкции, но часто ограничиваются одним брендом и одним составом, который не может закрыть потребности любого типа волос. Обращайтесь к профессионалам, которые работают с разными брендами и имеют глубокие знания в тритментологии, тогда и результат обязательно порадует".

Итак, волосы летом нуждаются в особом уходе, ведь их тоже нужно защищать от солнца. Если вы хотите иметь здоровые и ухоженные волосы, стоит подобрать специальный уход, в зависимости от типа, а осенью позаботиться о восстановлении.

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