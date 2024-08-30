Как оживить окрашенные волосы: 5 питательных масок, которые можно сделать дома

Эффективные маски для волос можно не только купить в специализированном магазине, но и приготовить самостоятельно. Эти маски содержат натуральные ингредиенты, которые могут помочь в питании окрашенных волос и восстановлении влаги и блеска.

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Окрашивание волос — отличный способ выразить себя и изменить свой стиль, но оно часто имеет обратную сторону в виде сухости и повреждения волос. Если ваши когда-то яркие локоны теперь кажутся немного тусклыми, не отчаивайтесь. Хорошая новость заключается в том, что вам не нужно тратить целое состояние на салонные процедуры, чтобы вернуть своим волосам былую силу и блеск. О том, какие питательные маски для волос вы можете сделать дома, чтобы восстановить окрашенные волосы, пишет OnlyMyHealth.

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Маска с авокадо и кокосовым маслом

Фото: Freepik

Ингредиенты

1 спелый авокадо

2 столовые ложки кокосового масла

Как приготовить:

Разомните спелый авокадо в миске до однородной массы. Смешайте с кокосовым маслом, чтобы получилась кремообразная паста. Наносите маску на влажные волосы, уделяя особое внимание кончикам. Через 30 минут тщательно удалите маску теплой водой и вымойте голову шампунем.

Преимущества

Авокадо богат витаминами, минералами и полезными жирами, которые глубоко питают и увлажняют волосы. Кокосовое масло, с другой стороны, проникает в стержень волоса для устранения повреждений изнутри и удерживает влагу. Эта маска идеально подходит для придания мягкости и блеска окрашенным волосам, а также защищает их от дальнейшего повреждения.

Маска с медом и оливковым маслом

Ингредиенты

2 столовые ложки меда

3 столовые ложки оливкового масла

Как приготовить:

Смешайте мед и оливковое масло до однородности. Аккуратно вотрите смесь в кожу головы и волосы, начиная от корней и двигаясь к кончикам. Наденьте шапочку для душа на волосы, чтобы удержать влагу маски и позволить ей глубже проникнуть Смойте теплой водой через 20-30 минут, а затем нанесите обычный шампунь и кондиционер.

Преимущества

Мед является природным увлажнителем, то есть он сохраняет и удерживает влагу в волосах. Оливковое масло богато антиоксидантами и незаменимыми жирными кислотами, которые укрепляют и кондиционируют волосы. Вместе они образуют мощный дуэт, который восстанавливает влагу, усиливает блеск и сохраняет ваши окрашенные волосы яркими.

Маска из йогурта и банана

Фото: Freepik

Ингредиенты

1 спелый банан

1/2 стакана простого йогурта

Как приготовить:

Смешайте банан и йогурт до получения однородной смеси без комков. Нанесите маску на волосы, следя за тем, чтобы каждая прядь была покрыта. Оставьте на 30 минут, прежде чем смыть прохладной водой. Затем нанесите мягкий шампунь.

Преимущества

Бананы богаты калием, витаминами и натуральными маслами, которые помогают смягчить и увлажнить волосы. Йогурт содержит молочную кислоту, которая мягко очищает кожу головы и укрепляет волосяные луковицы. Эта маска особенно полезна для окрашенных волос, которые кажутся сухими или вьющимися, так как придает им гладкость и шелковистость.

Маска с яйцом и майонезом

Ингредиенты

1 яйцо

2 столовые ложки майонеза

Как приготовить:

Взбейте яйцо и майонез до получения однородной смеси. Наносите маску на чистые влажные волосы, уделяя особое внимание кончикам. Оставьте на 20 минут, затем смойте прохладной водой с шампунем.

Преимущества

Яйца богаты белком, необходимым для восстановления поврежденных волос и предотвращения их ломкости. Майонез, изготовленный из яиц и масла, добавляет дополнительный слой увлажнения и блеска вашим локонам. Эта маска идеально подходит для восстановления прочности и эластичности окрашенных волос, ослабленных химическими процедурами.

Маска с алоэ вера и миндальным маслом

Фото: Freepik

Ингредиенты

1/4 стакана свежего геля алоэ вера

2 столовые ложки миндального масла

Как приготовить:

Смешайте миндальное масло и гель алоэ вера до однородной массы. Нанесите маску от кожи головы до кончиков волос. Оставьте на 30 минут, затем тщательно смойте теплой водой и нанесите мягкий шампунь.

Преимущества

Алоэ вера известно своими успокаивающими и увлажняющими свойствами, что делает его отличным средством для сухих окрашенных волос. Миндальное масло богато витамином Е и жирными кислотами, которые питают и защищают волосы от вредного воздействия окружающей среды. Эта маска помогает поддерживать водный баланс волос, делая их мягкими, гладкими и послушными.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту