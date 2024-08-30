Как оживить окрашенные волосы: 5 питательных масок, которые можно сделать дома
Эффективные маски для волос можно не только купить в специализированном магазине, но и приготовить самостоятельно. Эти маски содержат натуральные ингредиенты, которые могут помочь в питании окрашенных волос и восстановлении влаги и блеска.
Окрашивание волос — отличный способ выразить себя и изменить свой стиль, но оно часто имеет обратную сторону в виде сухости и повреждения волос. Если ваши когда-то яркие локоны теперь кажутся немного тусклыми, не отчаивайтесь. Хорошая новость заключается в том, что вам не нужно тратить целое состояние на салонные процедуры, чтобы вернуть своим волосам былую силу и блеск. О том, какие питательные маски для волос вы можете сделать дома, чтобы восстановить окрашенные волосы, пишет OnlyMyHealth.
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Маска с авокадо и кокосовым маслом
Ингредиенты
- 1 спелый авокадо
- 2 столовые ложки кокосового масла
Как приготовить:
- Разомните спелый авокадо в миске до однородной массы.
- Смешайте с кокосовым маслом, чтобы получилась кремообразная паста.
- Наносите маску на влажные волосы, уделяя особое внимание кончикам.
- Через 30 минут тщательно удалите маску теплой водой и вымойте голову шампунем.
Преимущества
Авокадо богат витаминами, минералами и полезными жирами, которые глубоко питают и увлажняют волосы. Кокосовое масло, с другой стороны, проникает в стержень волоса для устранения повреждений изнутри и удерживает влагу. Эта маска идеально подходит для придания мягкости и блеска окрашенным волосам, а также защищает их от дальнейшего повреждения.
Маска с медом и оливковым маслом
Ингредиенты
- 2 столовые ложки меда
- 3 столовые ложки оливкового масла
Как приготовить:
- Смешайте мед и оливковое масло до однородности.
- Аккуратно вотрите смесь в кожу головы и волосы, начиная от корней и двигаясь к кончикам.
- Наденьте шапочку для душа на волосы, чтобы удержать влагу маски и позволить ей глубже проникнуть
- Смойте теплой водой через 20-30 минут, а затем нанесите обычный шампунь и кондиционер.
Преимущества
Мед является природным увлажнителем, то есть он сохраняет и удерживает влагу в волосах. Оливковое масло богато антиоксидантами и незаменимыми жирными кислотами, которые укрепляют и кондиционируют волосы. Вместе они образуют мощный дуэт, который восстанавливает влагу, усиливает блеск и сохраняет ваши окрашенные волосы яркими.
Маска из йогурта и банана
Ингредиенты
- 1 спелый банан
- 1/2 стакана простого йогурта
Как приготовить:
- Смешайте банан и йогурт до получения однородной смеси без комков.
- Нанесите маску на волосы, следя за тем, чтобы каждая прядь была покрыта.
- Оставьте на 30 минут, прежде чем смыть прохладной водой. Затем нанесите мягкий шампунь.
Преимущества
Бананы богаты калием, витаминами и натуральными маслами, которые помогают смягчить и увлажнить волосы. Йогурт содержит молочную кислоту, которая мягко очищает кожу головы и укрепляет волосяные луковицы. Эта маска особенно полезна для окрашенных волос, которые кажутся сухими или вьющимися, так как придает им гладкость и шелковистость.
Маска с яйцом и майонезом
Ингредиенты
- 1 яйцо
- 2 столовые ложки майонеза
Как приготовить:
- Взбейте яйцо и майонез до получения однородной смеси.
- Наносите маску на чистые влажные волосы, уделяя особое внимание кончикам.
- Оставьте на 20 минут, затем смойте прохладной водой с шампунем.
Преимущества
Яйца богаты белком, необходимым для восстановления поврежденных волос и предотвращения их ломкости. Майонез, изготовленный из яиц и масла, добавляет дополнительный слой увлажнения и блеска вашим локонам. Эта маска идеально подходит для восстановления прочности и эластичности окрашенных волос, ослабленных химическими процедурами.
Маска с алоэ вера и миндальным маслом
Ингредиенты
- 1/4 стакана свежего геля алоэ вера
- 2 столовые ложки миндального масла
Как приготовить:
- Смешайте миндальное масло и гель алоэ вера до однородной массы.
- Нанесите маску от кожи головы до кончиков волос.
- Оставьте на 30 минут, затем тщательно смойте теплой водой и нанесите мягкий шампунь.
Преимущества
Алоэ вера известно своими успокаивающими и увлажняющими свойствами, что делает его отличным средством для сухих окрашенных волос. Миндальное масло богато витамином Е и жирными кислотами, которые питают и защищают волосы от вредного воздействия окружающей среды. Эта маска помогает поддерживать водный баланс волос, делая их мягкими, гладкими и послушными.
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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту