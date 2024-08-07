Обязательно пить летом: 4 напитка для здоровья волос, кожи и ногтей

Летом палящее солнце и сухой воздух могут навредить коже не меньше, чем холод и морозы зимой. Именно поэтому следует позаботиться о своей красоте, включив в рацион напитки для повышения уровня коллагена.

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Если вы хотите получить более гладкую упругую кожу и сияющий цвет лица этим летом, а также пышные, здоровые волосы и крепкие ногти, сбалансированная диета предлагает множество решений. Эксперты по здоровью кожи и дерматологи предполагают, что включение определенных напитков в ваш ежедневный рацион может дать значительные результаты. Эксперты назвали напитки, которые могут повысить выработку коллагена, что сделает вашу кожу здоровой, молодой и сияющей. Об этом пишет She Finds.

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Гранатовый сок

Фото: Freepik

Дерматолог Энрицца П. Фактор отмечает, что вы, вероятно, слышали поговорку: "Вы то, что вы едите и пьете". Когда речь идет о том, "насколько хорошо стареет ваша кожа, это особенно верно", — говорит она. Она добавляет, что гранаты и гранатовый сок "обладают высоким содержанием противовоспалительных или антиоксидантных свойств", которые могут "улучшить эластичность кожи и защитить ее от повреждений и преждевременного старения".

Гранаты, богатые необходимыми минералами, обладают потенциалом для усиления выработки коллагена и эластина в коже. Добавление большего количества витамина С в ваш рацион через гранаты и их сок может "быть эффективным средством для предотвращения появления морщин", отмечает Фактор.

Она подчеркивает, что употребление этого питательного вещества, наряду с "питьем большого количества воды, защитой кожи от солнца, отказом от курения и контролем над стрессом", играет ключевую роль в "сохранении здоровья и молодости кожи".

Черничный смузи

Фото: Freepik

Поскольку невозможно полностью предотвратить образование морщин с возрастом, поддержание водного баланса и употребление в пищу богатых питательными веществами фруктов и ягод является ключом к сохранению молодости. Одной из ягод, которая связана с поддержкой синтеза коллагена и содержит полезные антиоксиданты, является черника. Доктор Эммануэль Лукас объясняет, что она "богата антиоксидантами, помогающими защищать кожу от ежедневных экологических и внутренних воздействий".

Кроме того, черника богата витаминами А и С, а последний борется с распадом коллагена. Лукас говорит, что черника также известна своими противовоспалительными свойствами. "Воспаление является общим знаменателем для многих кожных заболеваний, включая фотостарение, экзему, акне и розацеа, и это лишь некоторые из них", — отмечает эксперт. Поэтому добавление черники в ваш утренний смузи — отличный способ повысить выработку коллагена.

Апельсиновый сок

Фото: Freepik

По словам дерматолога доктора Араши Ахаваны, наличие витамина С в апельсиновом соке способствует синтезу коллагена. Таким образом, включение апельсинового сока в ваш обычный рацион способствует повышению эластичности кожи и более молодому внешнему виду. "Цитрусовые, такие как апельсины, являются отличными источниками витамина С, который играет решающую роль в синтезе коллагена, поскольку помогает преобразовывать аминокислоты в коллаген", — объясняет она.

Вода и коллагеновый порошок

Фото: Freepik

Когда вы думаете о лучших ежедневных напитках, которые помогают сделать цвет лица более свежим и сияющим, на ум приходят смузи, соки или другие более сложные напитки. Хотя эти напитки, безусловно, полезны для вашего здоровья и цвета лица, дерматолог Дебра Джалиман рекомендует более простой вариант, который можно сочетать напрямую с продуктом, предназначенным для придания коже более молодого вида.

"Поскольку наш организм в основном состоит из воды, вполне логично, что нам необходимо поддерживать водный баланс и восполнять уровень жидкости в организме", — говорит она, добавляя, что "употребление большого количества воды помогает увлажнять кожу изнутри и улучшает ее эластичность и упругость". Джалиман предлагает добавлять коллаген в стакан воды каждый день. "Смешайте коллагеновый порошок с водой", — отмечает она, поскольку это "усилит приток крови к коже и телу".

Напомним, 7 продуктов, которые помогут организму вырабатывать коллаген.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту