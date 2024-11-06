Мешают, путаются и пушатся: 5 способов защитить волосы во время сна

Если вы обладательница длинных волос, утром, после ночного сна, наблюдаете спутанные и взлохмаченные волосы. Узнайте, как защитить волосы во время сна, если вы все время крутитесь и ворочаетесь.

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Защитить волосы во время сна непросто, особенно если вы родились с тонкими, вьющимися или натуральными волосами, которые могут быть нарушены во время сна. К счастью, есть решение: прически, которые предотвращают выдергивание и пушение волос. Они помогут вам спать более спокойно, зная, что ваши волосы защищены. Профессиональные парикмахеры рассказали об их любимых, одобренных клиентами способах защиты волос во время сна. Об этом пишет Real Simple.

Могут ли наши волосы повредиться за одну ночь?

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К сожалению, да. Некоторые типы волос, например, тонкие или ломкие, могут быть подвержены выпадению волос, особенно во время сна. Когда мы спим, наши волосы спутываются, теряют влагу и трение, вызванные быстрыми бессознательными движениями. Сон с мокрыми волосами также может способствовать повреждению, вызванному сном; Точно так же, как мокрые волосы с большей вероятностью сломаются после душа, то же самое относится и к отходу ко сну с мокрыми волосами. Всегда лучше убирать мешок, когда волосы полностью высохнут.

Попробуйте плетение

Если у вас кудрявые волосы, косы и завитки — отличный выбор для ночных причесок, считает парикмахер Сьюзи Геда. "Это может помочь сохранить рисунок локонов и свети к минимуму спутывание", — говорит она.

"Свободные косы также являются хорошим выбором для клиентов с наращенными волосами, — говорит Ники Алтон, специалист по наращиванию волос. — Лучше всего сначала увлажнить их, тщательно расчесать, а затем закрепить в свободной косе перед сном".

Используйте повязку для волос или шарф

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"Используйте шелковый или атласный шарф, чтобы укутать волосы перед сном", — советует Геда. "Это помогает удерживать волосы и уменьшает трение". Самое приятное в использовании повязки или шарфа для волос заключается в том, что не имеет значения, в каком виде ваши волосы.

Завяжите волосы в низкий пучок или хвост

Если у вас нарощенные волосы, низкий пучок или хвост — лучший способ защитить свои локоны ночью, считает парикмахер. Обязательно следуйте рекомендованной стилистом процедуре ухода за волосами, прежде чем собирать нарощенные волосы в низкий пучок или хвост.

Используйте метод ананаса

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Прическа "ананас" была популярна в течение некоторого времени, и на то есть веские причины. Этот метод предлагает собрать все волосы на макушке головы и завязать их в свободный верхний узел, особенно если у вас длинные, густые или вьющиеся волосы. "Это предохраняет ваши локоны от сглаживания и уменьшает спутывание", — говорит Геда.

Выберите шелковую наволочку

Вы также можете внести изменения в атмосферу в свое спальне, например, заменить стандартную наволочку на шелковую или атласную, которая более щадящая для волос. Точно так же вам может быть полезно надевать на ночь шелковую шапочку для дополнительной защиты волос, если вы ночью активно ворочаетесь.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту