Заважають, плутаються і пушаться: 5 способів захистити волосся під час сну

Якщо ви володарка довгого волосся, вранці, після нічного сну, у дзеркалі бачите сплутане і скуйовджене волосся. Дізнайтеся, як захистити волосся під час сну, якщо ви весь час крутитеся і перевертаєтеся.

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Захистити волосся під час сну непросто, особливо якщо ви народилися з тонким, кучерявим або натуральним волоссям, яке може бути порушене під час сну. На щастя, є рішення — зачіски, які запобігають висмикуванню і пушінню волосся. Вони допоможуть вам спати спокійніше і ваше волосся буде захищене. Професійні перукарі розповіли про їхні улюблені, схвалені клієнтами способи захисту волосся під час сну. Про це пише Real Simple.

Чи може наше волосся пошкодитися за одну ніч?

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На жаль, так. Деякі типи волосся, наприклад, тонке або ламке, може бути схильне до випадіння волосся, особливо під час сну. Коли ми спимо, наше волосся сплутується, втрачає вологу і тертя, спричинене швидкими несвідомими рухами. Сон із мокрим волоссям також може сприяти ушкодженню, спричиненому сном; точно так само, як мокре волосся з більшою ймовірністю зламається після душу, те ж саме стосується і відходу до сну з мокрим волоссям. Завжди краще прибирати мішок, коли волосся повністю висохне.

Спробуйте плетіння

Якщо у вас кучеряве волосся, коси і завитки — чудовий вибір для нічних зачісок, вважає перукарка Сьюзі Геда. "Це може допомогти зберегти малюнок локонів і звести до мінімуму сплутування", — каже вона.

"Вільні коси також є гарним вибором для клієнтів з нарощеним волоссям, — каже Нікі Алтон, фахівець з нарощування волосся. — Найкраще спочатку зволожити його, ретельно розчесати, а потім закріпити у вільній косі перед сном".

Використовуйте пов'язку для волосся або шарф

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"Використовуйте шовковий або атласний шарф, щоб укутати волосся перед сном", — радить Геда. "Це допомагає утримувати волосся і зменшує тертя". Найприємніше у використанні пов'язки або шарфа для волосся полягає в тому, що не має значення, в якому вигляді ваше волосся.

Зав'яжіть волосся в низький пучок або хвіст

Якщо у вас нарощене волосся, низький пучок або хвіст — найкращий спосіб захистити свої локони вночі, вважає перукар. Обов'язково дотримуйтесь рекомендованої стилістом процедури догляду за волоссям, перш ніж збирати нарощене волосся в низький пучок або хвіст.

Використовуйте метод ананаса

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Зачіска "ананас" була популярна протягом деякого часу, і на те є вагомі причини. Цей метод пропонує зібрати все волосся на маківці голови і зав'язати його у вільний верхній вузол, особливо якщо у вас довге, густе або кучеряве волосся. "Це оберігає ваші локони від згладжування і зменшує сплутування", — каже Геда.

Виберіть шовкову наволочку

Ви також можете внести зміни в атмосферу у своїй спальні, наприклад, замінити стандартну наволочку на шовкову або атласну, яка більш щадна для волосся. Так само вам може бути корисно надягати на ніч шовкову шапочку для додаткового захисту волосся, якщо ви вночі активно перевертаєтеся.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця