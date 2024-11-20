Запалення і збільшення ваги. Дієтологи назвали найшкідливіший тип борошна

Експерти у сфері харчування та дієтології наполягають на тому, що є один вид борошна, який більше не слід використовувати, тому що цей продукт сприяє збільшенню ваги та запаленню.

Збільшення ваги і запалення є взаємопов'язаними проблемами зі здоров'ям, на які часто впливає вибір продуктів харчування. Хронічне запалення може сприяти ожирінню, в той час як надмірна вага, своєю чергою, може посилити запалення, замикаючи коло і збільшуючи проблеми зі здоров'ям. Деякі види борошна можуть зіграти несподівану роль у цьому процесі. Борошно дуже поширений інгредієнт у продуктах харчування, починаючи від білого хліба і макаронів і закінчуючи випічкою. Про один із найгірших видів борошна, якого слід уникати, пише She Finds.

Рафіноване борошно

Пшеничне борошно Фото: Freepik

Якщо ви часто випікаєте або їсте багато вуглеводів, ви, ймовірно, споживаєте велику кількість борошна. Дієтологиня Крутіка Нанаваті зазначає, що ви маєте бути обережними з рафінованим борошном, оскільки воно може "саботувати ваші зусилля зі зниження ваги". В основному це пов'язано з тим, що рафіноване борошно, як і багато перероблених продуктів, "калорійне і має невелику поживну цінність".

Крім того, ще одним серйозним ризиком використання цього інгредієнта є підвищення рівня цукру в крові. Нанаваті пояснює, що "рафіноване борошно має вищий глікемічний індекс, ніж цільнозернове борошно, що означає, що воно швидше підвищує рівень цукру в крові. Це може призвести до посилення відчуття голоду і тяги до їжі, а також сприяти збільшенню ваги", — попереджає вона.

Пшеничне борошно Фото: Freepik

Ба більше, якщо ви часто вживаєте продукти, приготовані з рафінованого борошна, ви також піддаєте себе вищому ризику розвитку діабету 2 типу і серцевих захворювань.

Якщо ви любите часто їсти страви, що містять борошно, є кілька здоровіших альтернатив, наприклад, мигдальне борошно. Мигдальне борошно — чудовий протизапальний варіант, виготовлений із меленого мигдалю. Це борошно багате на корисні жири, білок і клітковину. Ще один чудовий варіант — це цільнозернове борошно, воно зберігає висівки і зародки, що робить його більш поживним варіантом.

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