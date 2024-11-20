Воспаление и увеличение веса. Диетологи назвали самый вредный тип муки

Эксперты в сфере питания и диетологии настаивают на том, что есть один вид муки, который больше не следует использовать, потому что этот продукт способствует увеличению веса и воспалению.

Увеличение веса и воспаление являются взаимосвязанными проблемами со здоровьем, на которые часто влияет выбор продуктов питания. Хроническое воспаление может способствовать ожирению, в то время как избыточный вес, в свою очередь, может усугубить воспаление, замыкая круг и увеличивая проблемы со здоровьем. Некоторые виды муки могут сыграть неожиданную роль в этом процессе. Мука очень распространенный ингредиент в продуктах питания, начиная от белого хлеба и макарон и заканчивая выпечкой. Об одном из худших видов муки, которого следует избегать, пишет She Finds.

Рафинированная мука

Пшеничная мука Фото: Freepik

Если вы часто выпекаете или едите много углеводов, вы, вероятно, потребляете большое количество муки. Диетолог Крутика Нанавати отмечает, что вы должны быть осторожны с рафинированной мукой, так как она может "саботировать ваши усилия по снижению веса". В основном это связано с тем, что рафинированная мука, как и многие переработанные продукты, "калорийна и имеет небольшую питательную ценность".

Кроме того, еще одним серьезным риском использования этого ингредиента является повышение уровня сахара в крови. Нанавати объясняет, что "рафинированная мука имеет более высокий гликемический индекс, чем цельнозерновая мука, что означает, что она быстрее повышает уровень сахара в крови. Это может привести к усилению чувства голода и тяги к еде, а также способствовать увеличению веса", — предупреждает она.

Пшеничная мука Фото: Freepik

Более того, если вы часто употребляете продукты, приготовленные из рафинированной муки, вы также подвергаете себя более высокому риску развития диабета 2 типа и сердечных заболеваний.

Если вы любите часто есть блюда, содержащие муку, есть несколько более здоровых альтернатив, например, миндальная мука. Миндальная мука — отличный противовоспалительный вариант, изготовленный из молотого миндаля. Эта мука богата полезными жирами, белком и клетчаткой. Еще один отличный вариант – это цельнозерновая мука, она сохраняет отруби и зародыши, что делает ее более питательным вариантом.

Напомним, 10 вариантов полезной муки без глютена.

Ранее Фокус писал о том, что эксперты назвали самую вредную выпечку для вашего здоровья.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту