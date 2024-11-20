Воспаление и увеличение веса. Диетологи назвали самый вредный тип муки
Эксперты в сфере питания и диетологии настаивают на том, что есть один вид муки, который больше не следует использовать, потому что этот продукт способствует увеличению веса и воспалению.
Увеличение веса и воспаление являются взаимосвязанными проблемами со здоровьем, на которые часто влияет выбор продуктов питания. Хроническое воспаление может способствовать ожирению, в то время как избыточный вес, в свою очередь, может усугубить воспаление, замыкая круг и увеличивая проблемы со здоровьем. Некоторые виды муки могут сыграть неожиданную роль в этом процессе. Мука очень распространенный ингредиент в продуктах питания, начиная от белого хлеба и макарон и заканчивая выпечкой. Об одном из худших видов муки, которого следует избегать, пишет She Finds.
Рафинированная мука
Если вы часто выпекаете или едите много углеводов, вы, вероятно, потребляете большое количество муки. Диетолог Крутика Нанавати отмечает, что вы должны быть осторожны с рафинированной мукой, так как она может "саботировать ваши усилия по снижению веса". В основном это связано с тем, что рафинированная мука, как и многие переработанные продукты, "калорийна и имеет небольшую питательную ценность".
Кроме того, еще одним серьезным риском использования этого ингредиента является повышение уровня сахара в крови. Нанавати объясняет, что "рафинированная мука имеет более высокий гликемический индекс, чем цельнозерновая мука, что означает, что она быстрее повышает уровень сахара в крови. Это может привести к усилению чувства голода и тяги к еде, а также способствовать увеличению веса", — предупреждает она.
Более того, если вы часто употребляете продукты, приготовленные из рафинированной муки, вы также подвергаете себя более высокому риску развития диабета 2 типа и сердечных заболеваний.
Если вы любите часто есть блюда, содержащие муку, есть несколько более здоровых альтернатив, например, миндальная мука. Миндальная мука — отличный противовоспалительный вариант, изготовленный из молотого миндаля. Эта мука богата полезными жирами, белком и клетчаткой. Еще один отличный вариант – это цельнозерновая мука, она сохраняет отруби и зародыши, что делает ее более питательным вариантом.
Напомним, 10 вариантов полезной муки без глютена.
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