Чем заменить пшеничную муку: 10 вариантов без глютена

Есть множество причин, по которым вы можете захотеть использовать муку без глютена. Возможно, у вас целиакия или непереносимость глютена, или вы просто пытаетесь придерживаться более здоровой диеты. Для вас есть варианты!

Related video

Аллергия и непереносимость глютена не повод отказываться от любимых блюд. Вы можете просто заменить пшеничную муку. Существует множество безглютеновой муки, которая поможет вам продолжать наслаждаться вкусной едой и любимыми привычными рецептами. Перед вами. Об этом пишет Healthier Steps.

Безглютеновая мука не содержит глютена. Глютен — белок, встречающийся в природе в некоторых злаках, таких как пшеница, рожь и ячмень. Это связующее вещество, ответственное за эластичность, которую вы видите при замешивании пшеничной муки. Без него тесто может легко порваться. Но выход есть, перед вами 10 доступных вариантов, которыми вы можете заменить пшеничную муку.

Миндальная мука

Фото: Pexels

Миндаль — это орех, который продается практически в каждом магазине. Муку из миндаля также не сложно найти, в противном случае, вы можете легко сделать ее самостоятельно.

Чтобы сделать миндальную муку, вы должны сначала бланшировать орехи, чтобы удалить кожицу. Для этого, доведите воду до кипения, бросьте туда миндаль и накройте крышкой ровно на одну минуту (не оставляйте их надолго, так как они могут размокнуть). Затем слейте горячую воду и промойте холодной, чтобы остановить приготовление. Снимите с орехов кожицу и дайте им полностью остыть, а затем измельчите в муку.

Помимо того, что миндальная мука является отличной альтернативой обычной белой муке, она богата питательными веществами, включая клетчатку, марганец, кальций, медь, калий и магний.

Она также менее крахмалистая и содержит больше мононенасыщенных жиров и белков. Таким образом, миндальная мука — идеальный вариант для людей, соблюдающих кето- или низкоуглеводную диету.

Мука из сорго

Сорго — это безглютеновое и очень питательное древнее зерно. Оно богато на клетчатку, антиоксиданты и минералы, такие как медь, цинк, рибофлавин, фолиевая кислота, железо, магний и калий.

Хотя его можно использовать как цельное зерно в различных блюдах, сорго также можно превратить в муку.

Мука из сорго является отличным источником пищевых волокон и антиоксидантов, таких как апигенин, галловая кислота и лютеолин. Это помогает организму бороться с окислительным стрессом и повреждениями, вызывающими такие болезни как диабет, рак и болезнь Альцгеймера.

Вы можете использовать муку для приготовления различных блюд, включая выпечку, каши и соусы.

Овсяная мука

Фото: Pixabay

Как и цельный овес, овсяная мука содержит растворимую и нерастворимую клетчатку. Она помогает организму бороться с ишемической болезнью сердца и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями. А все из-за содержания бета-глюканов, которые снижают уровень вредного холестерина.

Овсяная мука также может быть очень полезна для регулирования артериального давления и контроля уровня сахара в крови.

В качестве безглютенового заменителя муки его можно использовать в различных рецептах, включая блины, кексы, вафли и чипсы.

Амарантовая мука

Амарант – еще одно древнее зерно, которое в последнее время снова становится популярным. Это основной продукт питания, существовавший более 8000 лет назад в регионах племен майя, инков и ацтеков. Мука имеет ореховый землистый вкус, который идеально подходит для большинства блюд.

Амарантовая мука очень питательна и богата клетчаткой, белком, марганцем, фосфором, железом и магнием. Благодаря высокому содержанию калорий эта безглютеновая мука позволит вам чувствовать себя сытым дольше.

Исследования показывают, что из-за большого количества марганца в муке, она улучшает работу мозга и защищает от неврологических заболеваний. Она также богата антиоксидантами, такими как галловая кислота, п-гидроксибензойная кислота и ванилиновая кислота. Они защищают ваше тело от свободных радикалов, которые подвергают вас раку и сердечным заболеваниям.

Амарантовая мука — идеальный загуститель для супов, подлив и тушеных блюд. Если вы используете ее в выпечке, используйте натуральное связующее вещество, например, молотый лен.

Кукурузная мука

Фото: Freepik

Кукурузная мука помимо своей универсальности, является источником питательных веществ, таких как кальций, железо, витамин А, витамин С, тиамин, рибофлавин, ниацин и калий. Исследования показывают, что эта безглютеновая мука помогает снизить кровяное давление и уровень холестерина. Это связано с тем, что он содержит биологически активные соединения, такие как каротиноиды, лигнины и ксантофиллы, которые действуют как антиоксиданты.

Кукурузная мука с высоким содержанием пищевых волокон также улучшает пищеварение и гарантирует, что ваш организм сможет усваивать питательные вещества по мере необходимости.

Мука универсальна, из нее можно приготовить блины, печенье, хлеб, вафли и выпечку.

Мука из аррорута

Аррорут (Maranta arundinacea) — тропический корнеплод, произрастающий в Индонезии. Он содержит крахмал, похожий на маниоку, сладкий картофель, таро, картофель и ямс. Как и большинство крахмалов, его мука является богатым источником витаминов группы В, в том числе тиамина, ниацина, пиридоксина и минералов, таких как фосфор, железо, медь и магний.

Исследования показывают, что аррорут содержит больше белка, чем другие клубни, и является источником фолиевой кислоты. Таким образом, это отличный вариант для женщин во время беременности.

Мука из аррорута, содержащая более 32% резистентного крахмала, помогает похудеть, дольше сохраняя чувство сытости в желудке. Кроме того, она содержит большое количество растворимой клетчатки, которая улучшает пищеварение и защищает вас от желудочно-кишечных заболеваний, таких как запоры и диарея.

Мука является отличным загустителем для супов, соусов, желе и тушеных блюд.

Гречневая мука

Гречневая мука обладает богатым антиоксидантным профилем больше, чем любая другая крупа. Одним из таких антиоксидантов является рутин (кверцетин-3-рутинозид), очень мощный флавоноид. Помимо того, что он является антиоксидантом, рутин также обладает противораковыми и противовоспалительными свойствами, которые очень полезны для всего организма.

Гречнева мука также содержит больше белка, витаминов группы В и пищевых волокон, чем цельнозерновая мука или овес.

Дополнительные исследования показывают, что гречка имеет низкий гликемический индекс, что подразумевает минимальное влияние на уровень сахара в крови. Кроме того, высокое содержание клетчатки улучшает баланс холестерина. Так как в гречке содержится большое количество пищевых волокон, это помогает снизить уровень холестерина, поддерживать здоровое сердце и снизить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Мука из тефа

Теф — это мелкозернистое зерно из Эфиопии и Эритреи в Африке, которое традиционно используется для приготовления инджеры, эфиопского хлеба на закваске. Семена крошечные, размером с маковые зернышки, они бывают разных цветов: от белого, красного до темно-коричневого.

Мука из светлых семян тефа имеет мягкий вкус, а более темные семена придают более землистый вкус. Из-за разнообразия цвета и вкуса тефовая мука универсальна и может использоваться в различных рецептах, включая блины, хлеб, закуски и хлопья.

Кроме того, этот вид муки содержит большое количество кальция, белка и клетчатки, которые помогают дольше сохранять чувство сытости и способствуют лучшему контролю уровня сахара в крови.

Мука тапиоки

Мука тапиоки, также известная как крахмал тапиоки, извлекается из корня маниоки. Помимо того, что она не содержит глютена, эта мука является источником кальция, меди, фосфора и железа. Кальций имеет решающее значение для поддержания крепких костей и предотвращения возникновения остеопороза.

Мука тапиоки универсальна и подходит для разных блюд. Она легко усваивается и идеально подходит для людей с СРК (синдромом раздраженного кишечника) и другими проблемами пищеварения. Вы можете использовать ее в выпечке и для загущения соусов, супов и подливок.

Мука из коричневого риса

Мука из коричневого риса производится из цельного зерна риса, с удалением только несъедобной шелухи. Она богата питательными веществами, включая магний и витамины группы В. Благодаря большому количеству клетчатки этот рис помогает организму регулировать пищеварение, а также усиливает чувство сытости и прилив энергии.

Мука из коричневого риса универсальна и может использоваться в различных рецептах: выпечка хлеба, блинов и т д.

Напомним, польза этих продуктов для здоровья слишком переоценена

Ранее Фокус писал о том, какой хлеб самый полезный для здоровья и фигуры

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!