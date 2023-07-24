Від диверсантів до захисників. Як відрізнити корисних і шкідливих мешканців нашого кишечника

Деякі з паразитів у травному тракті, яких, на переконання соціальних мереж, потрібно терміново винищити, можуть бути мовчазними рятівниками вашого організму і запорукою його здоров'я.

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Очищення від паразитів — модна тенденція, поширювана в соціальних мережах, змушує багатьох людей вірити в те, що їм необхідно позбутися всіх глистів і мешканців у своєму організмі. Але вчені стверджують, що не варто поспішати з позбавленням організму від усіх його різноманітних мешканців. Виявляється, багато хто з цих маленьких істот, що живуть усередині нас — не просто наші нешкідливі біологічні попутники, вони ще й виконують корисну роботу, пише IFLScience.

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Подумайте ось про що: в нашому організмі мешкає близько 300 видів паразитичних черв'яків і понад 70 видів найпростіших організмів. 80% із цих крихітних істот затишно влаштувалися у нас у кишечнику. Подібні цифри і допомога уяви можуть малювати чи не філію пекла в нашому травному тракті. Але далеко не всі вони шкодять нашому організму, а скоріше навіть навпаки.

У недавньому дослідженні було розпочато вивчення питання про те, чи можуть анкілостоми — вид черв'яків, який деякі люди з виразковим колітом використовують для лікування без контролю лікарів, бути дійсно корисними.

Існує також так звана "гіпотеза старих друзів". Ця ідея передбачає, що наш організм справді краще працює, коли в ньому присутні певні бактерії та паразити, оскільки вони допомагають нашій імунній системі функціонувати ефективніше. Ця концепція пов'язана з ідеєю "виснаження біома", тобто з уявленням про те, що позбавлення від цих давніх мешканців нашого організму може завдати більше шкоди, ніж користі, порушивши внутрішні баланси і відкалібровані процеси.

Деякі вчені навіть вважають, що певні паразити настільки корисні, що перестали бути паразитами та стали "мутуалістами" — створіннями, що приносять користь собі й одночасно допомагають своїм господарям.

Наприклад, гельмінти, різноманітна група паразитичних черв'яків, існують тисячі років, співіснуючи з людиною та іншими тваринами. Будучи потенційними мутуалістами, деякі з цих черв'яків можуть стимулювати імунну відповідь господаря таким чином, що це може бути корисним для здоров'я. Є підстави вважати, що їхня присутність може сприяти регуляції імунної системи організму, зменшуючи запалення та аутоімунні реакції. Це може бути корисно для людей з аутоімунними захворюваннями та алергією. Механізми, що лежать в основі цих переваг, до кінця не вивчені, але припускають, що черви виділяють молекули, які взаємодіють з імунною системою господаря, сприяючи формуванню стану толерантності. Для повного вивчення цих взаємозв'язків і їхнього можливого застосування в медицині необхідні додаткові дослідження.

Але чому ж тоді люди так прагнуть позбутися своїх нешкідливих помічників? Схоже, що деякі люди в соціальних мережах поширюють ідею про те, що паразити можуть бути причиною всього — від проблем зі шлунком до аутизму, недоумства, раку і навіть шизофренії. Проблема в тому, що наукових доказів, що підтверджують ці твердження, дуже мало, якщо вони взагалі є.

Головне тут те, що, хоча паразити справді можуть спричиняти проблеми зі здоров'ям, не варто розпочинати будь-яку "чистку", не знаючи точно, що відбувається всередині вашого організму. Лікарі не лікуватимуть паразитарну інфекцію, доки не підтвердять, що вона у вас є і на це є вагомі причини.

А що стосується "чисток", які можна купити в Інтернеті? Найчастіше це просто дорогі сумнівні способи викликати швидкий похід у туалет. Вони можуть навіть погіршити, а не поліпшити ситуацію.

Тому наступного разу, коли ви почуєте, що хтось говорить про паразитів і очищення організму, пам'ятайте таке: Ваш організм — це складна екосистема. Деякі з цих так званих паразитів насправді можуть бути корисними. Якщо вас турбують паразити, найкраще обговорити свої побоювання з лікарем, а не покладатися на останні тенденції в соціальних мережах.

Раніше Фокус писав про шкоду людству через вимирання паразитів. Зменшення кількості істот, що висмоктують життя з інших, зазвичай вважається хорошою річчю. Але це застарілий погляд, який ігнорує ширшу картину.

Також Фокус писав про те, як деякі паразити заражають крабів і змінюють їм стать, щоб вижити. Ці черепашки-хакери поселяються в тілі свого носія, змушуючи їх обманним шляхом піклуватися про себе, а самцям і зовсім змінюють стать.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.