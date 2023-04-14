Біохакери підводного світу. Паразити "зламують" крабів і змінюють їм стать, щоб вижити

Ці мушлі-хакери селяться в тілі свого носія, змушуючи його обманним шляхом дбати про себе, а самцям взагалі змінюють стать.

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Якщо ви думали, що біохакінг можливий лише на суші, то мушлі-паразити (Sacculina carcini) доводять, що підводний світ уже давно пішов у цьому питанні далеко вперед. Ці паразити є паразитичними вусоногими раками, які дуже успішно здатні зламувати організми зелених крабів (Carcinus maenas) і керувати своїми носіями, пише IFLScience.

У своїй личинковій формі цей рак-паразит схожий на інші мушлі, проте все змінюється поки він зростає. У більш ранній дорослій формі самка виглядає як мікроскопічний слимак, проте як тільки їй вдається прикріпитися до господаря, вона відразу "зламує його". Далі рак-хакер починає рости, набухає та відрощує вусики, які допомагають їй харчуватися нещасним носієм.

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Зрештою самка стає сферою, що складається виключно з репродуктивної тканини й чекає на самця, який зможе її запліднити. Зазначимо, що самці мушель-паразитів мініатюрні й живуть лише з однією функцією – запліднити самку-хакера.

Однак найцікавішим у цьому біохакінгу є те, як рак-паразит взаємодіє зі своїм носієм. Паразит "зламує" самок і обманом змушує їх дбати про грудку репродуктивної тканини, що зростає, а самі краби вважають, що дбають про яєчний мішок.

З самцями такий прийом не спрацював би, а тому паразити використовують іншу стратегію — коли паразит поселяється в крабі-самці, він запускає ендокринні зміни в його організмі. В результаті самець починає виглядати й поводитися як самка краба. Незабаром після такого "злому" він також з любов'ю піклується про грудку репродуктивної тканини.

Таким чином паразит зростається з нижньою частиною краба і повільно висмоктує з нього більшу частину поживних речовин, які він ретельно збирає, а далі використовує їх для того, щоб вирости й розмножитися.

Раніше Фокус писав про те, що еволюція не може зупинитись з експериментами над крабами.