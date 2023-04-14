Биохакеры подводного мира. Паразиты "взламывают" крабов и меняют им пол, чтобы выжить

Эти ракушки-хакеры поселяются в теле своего носителя, заставляя их обманным путем заботиться о себе, а самцам и вовсе меняют пол.

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Если вы думали, что биохакинг возможен только на суше, то ракушки-паразиты (Sacculina carcini) доказывают, что подводный мир уже давно ушел в этом вопросе далеко вперед. Эти паразиты представляют собой паразитических усоногих раков, которые весьма успешно способны взламывать организмы зеленых крабов (Carcinus maenas) и управлять своими носителями, пишет IFLScience.

В своей личиночной форме этот рак-паразит похож на другие ракушки, однако все меняется по мере его роста. В более ранней взрослой форме самка выглядит как микроскопический слизень, однако как только ей удается прикрепиться к хозяину, она тут же "взламывает его". Далее рак-хакер начинает расти, набухает и отращивает усики, которые помогают ей питаться несчастным носителем.

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В конечном итоге самка становится сферой, состоящая исключительно из репродуктивной ткани и ждет самца, который сможет ее оплодотворить. Отметим, что самцы ракушек-паразитов относительно миниатюрны и живут лишь с одной функцией — оплодотворить самку-хакера.

Однако наиболее увлекательным в этом биохакинге является то, как рак-паразит взаимодействует со своим носителем. Паразит "взламывает" самок и обманом заставляет их заботиться о растущем комке репродуктивной ткани, при этом крабы думают, что заботятся о яичном мешке.

С самцами такая уловка не сработала бы, а потому паразиты используют иную стратегию — когда паразит поселяется в крабе-самце, он запускает эндокринные изменения в его организме. В результате самец начинает выглядеть и вести себя как самка краба. Вскоре после подобного "взлома" он также с любовью заботится о комке репродуктивной ткани.

В результате паразит срастается с нижней частью краба и медленно высасывает из него большую часть питательных веществ, которые тот кропотливо собирает, а дальше использует их для того, чтобы вырасти и размножиться.

Ранее Фокус писал о том, что эволюция не может остановиться с экспериментами над крабами.