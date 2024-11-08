Виявили хворобу за 10 місяців до її початку: учені знайшли ранню ознаку настання артриту

Артрит щороку позбавляє мільйони людей у всьому світі свободи руху, перетворюючи їхнє життя на муку. Однак нещодавно вчені виявили фактор, який говорить про майбутній розвиток хвороби за цілих 10 місяців до її початку, що дає час на її можливе лікування.

Нове дослідження показало, що специфічні зміни в мікробіомі кишківника можуть проявлятися за кілька місяців до клінічного початку ревматоїдного артриту, що потенційно може стати важливим профілактичним вікном для людей, які входять у групу ризику, заявили вчені. Своєчасне лікування цього захворювання може врятувати якість життя мільйонів людей, пише News Medical.

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Дослідження, проведене під керівництвом доктора Крістофера Руні з Університету Лідса та опубліковане в журналі Annals of the Rheumatic Diseases, виявило збільшення кількості бактерій, що спричиняють запалення, таких як Prevotella, у кишечнику приблизно за десять місяців до клінічних проявів ревматоїдного артриту. Ці дані свідчать про те, що кишківник може відігравати активнішу роль у розвитку захворювання, ніж вважалося раніше, що відкриває вченим можливості для розробки стратегій раннього втручання.

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Ревматоїдний артрит, хронічне аутоімунне захворювання, на яке страждають мільйони людей, характеризується хворобливим набряканням і скутістю суглобів, оскільки імунна система атакує здорові тканини. У той час як більш ранні дослідження припускали зв'язок між здоров'ям кишківника та ревматоїдним артритом, дана наукова робота виявила більш чіткі часові рамки та закономірності. Дослідники помітили, що серед 19 учасників, які входили в групу ризику, п'ятеро, у яких згодом розвинувся ревматоїдний артрит, показали значно меншу стабільність мікробіому і більшу кількість бактерій, пов'язаних із запаленням, ніж ті, у кого хвороба не прогресувала.

Ґрунтуючись на цих спостереженнях, дослідники припустили, що втручання в спосіб життя на цій десятимісячній позначці може потенційно затримати або запобігти початку хвороби. Рекомендовані ними стратегії включають коригування раціону харчування, наприклад, збільшення споживання клітковини, а також прийом пробіотиків або пребіотиків. Як профілактичний захід автори також пропонують дотримуватися гігієни порожнини рота, з огляду на зв'язок між бактеріями порожнини рота і здоров'ям кишечника.

Незважаючи на ці багатообіцяючі результати, точний зв'язок між змінами мікробіома кишківника і запаленням суглобів залишається невивченим до кінця. Деякі пацієнти, які брали участь у дослідженні, демонстрували нестабільність кишківника ще до того, як симптоми захворювання суглобів стали помітні медичним працівникам, зазначили автори. Однак команда підкреслює, що, хоча певні бактерії кишківника пов'язані з ревматоїдним артритом, немає жодних ознак того, що це захворювання передається.

Дослідження, проведене за підтримки Біомедичного дослідницького центру Лідса та місцевих лікарень, передбачало спільну роботу пацієнтів і дослідників над спрощенням методів збору зразків, що полегшувало участь перших. Спочатку дослідники зібрали зразки у 124 осіб з високим рівнем антитіл CCP+ — відомим предиктором ревматоїдного артриту — і порівняли їх зі здоровими людьми та людьми з нещодавно поставленим діагнозом. Результати показали меншу різноманітність мікробіома кишківника у людей з групи ризику порівняно зі здоровими людьми, що підтверджує потенційну важливість різноманітності мікробіома для здоров'я.

Отримавши ці дані, дослідницька група з Лідса має намір провести подальший аналіз наявних методів лікування, щоб визначити профілактичні варіанти спеціально для виявленого десятимісячного періоду. Це може виявитися безцінним для пацієнтів, які почуваються безнадійними в управлінні факторами ризику, зважаючи на відсутність негайного лікування.

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