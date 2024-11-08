Выявили болезнь за 10 месяцев до ее начала: ученые нашли ранний признак наступления артрита

Артрит ежегодно лишает миллионы людей во всем мире свободы движения, превращая их жизнь в мучение. Однако недавно ученые выявили фактор, говорящий о будущем развитии болезни за целых 10 месяцев до ее начала, что дает время на ее возможное излечение.

Новое исследование показало, что специфические изменения в микробиоме кишечника могут проявляться за несколько месяцев до клинического начала ревматоидного артрита, что потенциально может стать важным профилактическим окном для людей, входящих в группу риска, заявили ученые. Своевременное лечение этого заболевания может спасти качество жизни миллионов людей, пишет News Medical.

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Исследование, проведенное под руководством доктора Кристофера Руни из Университета Лидса и опубликованное в журнале Annals of the Rheumatic Diseases, выявило увеличение количества бактерий, вызывающих воспаление, таких как Prevotella, в кишечнике примерно за десять месяцев до клинических проявлений ревматоидного артрита. Эти данные свидетельствуют о том, что кишечник может играть более активную роль в развитии заболевания, чем считалось ранее, что открывает ученым возможности для разработки стратегий раннего вмешательства.

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Ревматоидный артрит, хроническое аутоиммунное заболевание, которым страдают миллионы людей, характеризуется болезненным опуханием и скованностью суставов, поскольку иммунная система атакует здоровые ткани. В то время как более ранние исследования предполагали связь между здоровьем кишечника и ревматоидным артритом, данная научная работа выявила более четкие временные рамки и закономерности. Исследователи заметили, что среди 19 участников, входящих в группу риска, пятеро, у которых впоследствии развился ревматоидный артрит, показали значительно меньшую стабильность микробиома и большее количество бактерий, связанных с воспалением, чем те, у кого болезнь не прогрессировала.

Основываясь на этих наблюдениях, исследователи предположили, что вмешательство в образ жизни на этой десятимесячной отметке может потенциально задержать или предотвратить начало болезни. Рекомендуемые ими стратегии включают корректировку рациона питания, например, увеличение потребления клетчатки, а также прием пробиотиков или пребиотиков. В качестве профилактической меры авторы также предлагают соблюдать гигиену полости рта, учитывая связь между бактериями полости рта и здоровьем кишечника.

Несмотря на эти многообещающие результаты, точная связь между изменениями микробиома кишечника и воспалением суставов остается неизученной до конца. Некоторые пациенты, участвовавшие в исследовании, демонстрировали нестабильность кишечника еще до того, как симптомы заболевания суставов стали заметны медицинским работникам, отметили авторы. Однако команда подчеркивает, что, хотя определенные бактерии кишечника связаны с ревматоидным артритом, нет никаких признаков того, что это заболевание передается.

Исследование, проведенное при поддержке Биомедицинского исследовательского центра Лидса и местных больниц, включало совместную работу пациентов и исследователей над упрощением методов сбора образцов, что облегчало участие первых. Сначала исследователи собрали образцы у 124 человек с высоким уровнем антител CCP+ — известным предиктором ревматоидного артрита — и сравнили их со здоровыми людьми и людьми с недавно поставленным диагнозом. Результаты показали меньшее разнообразие микробиома кишечника у людей из группы риска по сравнению со здоровыми людьми, что подтверждает потенциальную важность разнообразия микробиома для здоровья.

Получив эти данные, исследовательская группа из Лидса намерена провести дальнейший анализ существующих методов лечения, чтобы определить профилактические варианты специально для выявленного десятимесячного периода. Это может оказаться бесценным для пациентов, чувствующих себя безнадежными в управлении факторами риска, ввиду отсутствия незамедлительного лечения.

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