Упражнения — потенциальный щит против болезни Паркинсона

Физические упражнения могут помочь избежать болезни Паркинсона. Новое исследование показало многообещающую взаимосвязь между физическими нагрузками и снижением риска болезни Паркинсона.

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Ритм регулярных физических нагрузок, таких как кручение педалей велосипеда, прогулки по парку, безмятежное занятие садоводством, работа по дому или спорт, может служить оплотом против болезни Паркинсона, согласно результатам последнего исследования. У более активных женщин частота возникновения болезни Паркинсона снизилась на 25% по сравнению с их менее активными коллегами. Однако стоит отметить, что исследование не подтверждает, что физические упражнения абсолютно точно снижают риск развития болезни Паркинсона, а скорее выявляет корреляцию, пишет News Medical.

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Доктор Алексис Эльбаз из парижского исследовательского центра Inserm, возглавивший исследование, отметил, что физические упражнения являются доступным средством укрепления здоровья, которое потенциально может быть связано со снижением риска болезни Паркинсона. Этот неизлечимый недуг оставляет жизни миллионов людей в постоянном состоянии "на волоске от падения в пропасть", поэтому и возникла необходимость в данном исследовании. Полученные результаты дают возможность разработать профилактические меры против болезни Паркинсона.

В исследовании приняла участие внушительная группа из 95 354 женщин, преимущественно педагогов, средний возраст которых составлял 49 лет, не страдающих болезнью Паркинсона на момент начала исследования. В течение тридцати лет исследователи наблюдали за участницами, зафиксировав у 1074 из них развитие болезни Паркинсона.

На протяжении всего исследования участники отвечали на шесть вопросов, касающихся их физической активности. Они сообщали о расстоянии, которое они ежедневно проходили пешком, о количестве лестниц, по которым они поднимались, о времени, которое они посвящали домашним делам, и о том, что они занимались умеренными видами отдыха, такими как садоводство, и более напряженными занятиями, такими как спорт.

Затем исследователи перевели частоту и продолжительность этих видов деятельности в метаболический эквивалент задачи (МЭЗ) — показатель сжигания энергии. Например, высокооктановые виды деятельности, такие как езда на велосипеде, оценивались в шесть баллов МЭЗ, а более легкие виды деятельности, такие как прогулки или работа по дому, оценивались в три балла МЭЗ. В среднем, в начале исследования уровень физической активности составлял 45 МЭЗ-часов в неделю.

Исследуемая когорта была разделена на четыре примерно равные группы, каждая из которых превышала 24 000 человек. Испытуемые из наиболее активной группы изначально имели средний показатель МЭЗ — 71 час в неделю, в то время как их коллеги из наименее активной группы регистрировали в среднем 27 МЭЗ-часов.

Сравнивая показатели заболеваемости болезнью Паркинсона, они обнаружили, что в наиболее активной группе на 1 000 человеко-лет приходится 0,55 случаев заболевания, в то время как в наименее активной группе — 0,73. Этот показатель "человеко-лет" отражает количество участников и продолжительность исследования.

После корректировки влияющих факторов, включая географическое положение, менструальный анамнез, статус курения, диетические привычки и предшествующие заболевания, такие как гипертония, диабет и сердечно-сосудистые заболевания, исследователи обнаружили, что у наиболее активных женщин заболеваемость болезнью Паркинсона была на 25% ниже, чем в наименее активной группе.

Интересно, что в ходе исследования также было обнаружено, что физическая активность быстрее падала у больных болезнью Паркинсона за десятилетие до постановки диагноза, что указывает на ранние симптомы болезни Паркинсона.

По словам доктора Эльбаза, исследование подчеркивает потенциал физических упражнений в отсрочке или даже профилактике болезни Паркинсона, основываясь на более низком уровне заболеваемости среди наиболее активных женщин, не подверженных ранним симптомам Паркинсона. Эти результаты убедительно свидетельствуют в пользу запуска программ физических упражнений, направленных на снижение риска развития болезни Паркинсона.

Однако следует предупредить, что в исследовании принимали участие в основном преподаватели, следящие за своим здоровьем и добровольно участвующие в долгосрочном исследовании, поэтому полученные результаты могут не совпадать с данными более широкой популяции.

Ранее Фокус писал о тревожной связи загрязненной воды и болезни Паркинсона. На горьком опыте военных американской базы в Северной Каролине, ученые выяснили, что длительное употребление и пребывание в загрязненной воде может значительно повысить риск болезни Паркинсона и привести ко многим опасным последствиям.

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