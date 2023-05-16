Исследование выявило тревожную связь между загрязненной водой и болезнью Паркинсона

На горьком опыте военных американской базы в Северной Каролине, ученые выяснили, что длительное употребление и пребывание в загрязненной воде может значительно повысить риск болезни Паркинсона и привести ко многим опасным последствиям.

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Недавнее исследование, выявило значительную связь между загрязненной водой на базе морской пехоты Кэмп-Лежен (Северная Каролина) и повышенным риском развития болезни Паркинсона. В ходе исследования было изучено более 300 000 ветеранов, включая тех, кто служил на базе Кэмп-Лежен не менее трех месяцев в период с 1975 по 1985 год, и было установлено, что риск развития болезни Паркинсона у этих ветеранов был на 70% выше, чем у тех, кто служил на другой базе морской пехоты в Калифорнии, пишет Science Alert.

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Даже у тех ветеранов, у которых не была диагностирована болезнь Паркинсона, риск появления ранних признаков и симптомов этого заболевания был значительно выше. Исследователи объяснили повышенный риск воздействием трихлорэтилена, бесцветного чистящего химиката с запахом, напоминающим хлороформ, который был обнаружен в питьевой воде базы Кэмп-Леджен в 1982 году. В воде были обнаружены и другие вредные химические вещества, включая PCE, бензол, t-1,2-дихлорэтилен и винилхлорид.

PCE широко используется в химчистке и промышленных процессах. Длительное воздействие PCE связано с неблагоприятным воздействием на нервную систему, печень и почки. Он также может вызывать раздражение дыхательных путей и обладать канцерогенными свойствами.

Бензол является широко используемым химическим веществом в различных отраслях промышленности, включая нефтепереработку и производство. Вдыхание или прием внутрь бензола может привести к вредному воздействию на костный мозг, вызывая анемию и повышая риск развития лейкемии. Он также связан с другими заболеваниями крови и может повредить иммунную систему.

Т-1,2-дихлорэтилен — это химическое вещество, обычно используемое в качестве растворителя в промышленности. Воздействие этого химиката может привести к раздражению дыхательных путей, повреждению печени и почек, а также к неврологическим последствиям, таким как головокружение и спутанность сознания.

Винилхлорид используется в производстве пластмасс, в частности ПВХ. Вдыхание или проглатывание винилхлорида может привести к повреждению печени, легких и нервной системы. Это известный человеческий канцероген, в первую очередь связанный с раком печени.

По данным Агентства по регистрации токсичных веществ и заболеваний, загрязняющие вещества просочились в систему питьевой воды через протекающие подземные резервуары, разливы в промышленных зонах и места захоронения отходов. И Управление по делам ветеранов, и Министерство обороны признали факт воздействия трихлорэтилена в Кэмп-Леджуне.

Результаты этого исследования подчеркивают важность надлежащего рассмотрения и управления рисками для здоровья окружающей среды. Обнаружение трихлорэтилена в воде на базе Кэмп-Лежен в 1982 году подчеркивает необходимость постоянного мониторинга наших источников водоснабжения и важность принятия упреждающих мер по предотвращению загрязнения.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.