Навсегда избавили от артрита. Впервые в мире гориллу вылечили экспериментальной терапией

В Будапештском зоопарке самка гориллы стала первым приматом, которому провели терапию стволовыми клетками. Эксперимент сулит надежду на лечение не только животным, но и людям.

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Пожилая горилла по имени Лизель из Будапештского зоопарка недавно прошла первую в мире терапию стволовыми клетками для лечения артрита. Стволовые клетки — это особый тип клеток, которые могут развиваться во многие другие типы клеток. В данной процедуре основной целью было помочь восстановить поврежденный хрящ в суставах. Для людей это может показаться очередным шагом в развитии медицинской науки, но для мира горилл — это небывалый прецедент, пишет Университет Шеффилда.

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Лизель прожила долгую жизнь. Родившись в 1977 году, она прожила гораздо дольше, чем гориллы обычно живут в дикой природе. Одна из проблем содержания животных в неволе, даже при самом хорошем уходе, заключается в том, что они часто живут дольше, что делает их склонными к возрастным заболеваниям, таким как остеоартрит. Это заболевание возникает, когда хрящ в суставах со временем изнашивается, что приводит к постоянной боли и скованности при движениях.

Эндре Сос, ведущий ветеринарный врач Будапештского зоопарка, объяснил, что современные методы работы и условия зоопарков настолько совершенны, что многие животные, в том числе и гориллы, живут дольше. Теперь задача состоит в том, чтобы обеспечить им наилучший медицинский уход, особенно когда они сталкиваются с проблемами, связанными со старостью. И здесь на помощь приходит терапия стволовыми клетками.

Интересно то, откуда взялись эти стволовые клетки. Они были взяты из жировой ткани молодой самки гориллы по имени Н'яунда во время ее операции. После извлечения эти клетки были обработаны и сохранены специализированной командой Stem CellX до тех пор, пока они не были готовы для лечения Лизель.

Участие в таком уникальном проекте вызвало восторг у команды, особенно у профессора Марка Уилкинсона из Университета Шеффилда. Но дело не только в одной горилле. Особое значение этой процедуры заключается в возможности ее более широкого применения. Если Лизель хорошо отреагирует на эту терапию, то можно предположить, что подобные методы лечения могут быть полезны и другим животным.

На самом деле Уилкинсон намекнул на такое более широкое применение, сказав, что они находятся на ранних стадиях создания аналогичного метода лечения для людей. Есть надежда, что когда-нибудь подобные процедуры смогут облегчить страдания людей, страдающих от боли при артрите.

Пока же все внимание приковано к Лизель. Команда специалистов внимательно наблюдает за ней после лечения, чтобы проверить, улучшится ли ее подвижность и уменьшится ли боль при артрите. Это непередаваемое сочетание предвкушения и надежды, причем не только для одной счастливой гориллы, но и для многих других существ, включая нас.

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