У 3500-річному скелеті виявили небезпечну хворобу: один із найдавніших прикладів у світі (фото)

Учені виявили один із найбільш ранніх прикладів ревматоїдного артриту у світі під час дослідження скелета жінки з Нубії.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі International Journal of Paleopathology, вчені після вивчення кісток жінки, яка жила в Нубії понад 3500 років, виявили ревматоїдний артрит, від якого зараз страждає приблизно 1% населення Землі, пише Live Science .

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Археологи виявили майже повний скелет жінки, яка жила в історичній області Нубія (територія займає північ Судану і південь Єгипту) понад 3500 років тому, ще 2018 року. Скелет стародавньої жінки добре зберігся, і він містив більшу частину кісток, зокрема кістки рук і ніг. Минулий аналіз останків дав змогу визначити, що ця жінка жила на території південної частини сучасного Єгипту між 1750 і 1550 роками до нашої ери, її зріст становив лише 1,5 метра, а померла вона у віці від 25 до 30 років. У її могилі також виявили похоронний інвентар і фрагменти нубійської та єгипетської кераміки.

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Тепер же вчені провели ретельний аналіз решток і виявили один із найбільш ранніх прикладів ревматоїдного артриту у світі. Ця хвороба активно вражає дрібні кістки рук і ніг, що призводить до запалення в суглобах. Як показують дослідження, зараз у світі 1% населення страждає від цієї хвороби, водночас 8% жителів Землі страждають від остеоартриту.

Учені провели ретельний аналіз останків і виявили один із найбільш ранніх прикладів ревматоїдного артриту у світі Фото: ScienceAlert

За словами вчених, саме прояви остеоартриту можна найчастіше знайти в останках стародавніх людей, а ревматоїдний артрит трапляється дуже рідко, тому це відкриття має велику наукову цінність. Тисячі років тому люди жили не так довго, щоб у них могла розвинутися така небезпечна хвороба суглобів, тому її виявляють у стародавніх останках людей дуже рідко. Але цей скелет є одним із небагатьох винятків із правил.

Саме прояви остеоартриту можна найчастіше знайти в останках стародавніх людей, а ревматоїдний артрит трапляється дуже рідко, тому це відкриття має велику наукову цінність. Фото: Live Science

Вчені вважають, що хвороба спричинила появу набряклості, що зі свого боку призвело до зниження рухливості стародавньої жінки. Важко сказати, який саме вплив справила хвороба на повсякденне життя жінки з Нубії, хоча найімовірніше, якість її життя значно знижувалася в міру прогресування хвороби.

Найбільш ранні випадки ревматоїдного артриту в більш сучасній історії були описані в Європі тільки в 17 столітті. Але археологи виявили ознаки цієї хвороби у людей, які жили в Стародавньому Єгипті 5500 років тому.

Як уже писав Фокус, знайдено доісторичний пігмент, не схильний до впливу часу. Час завжди був заклятим ворогом палеонтологів, руйнуючи крупиці минулого, що зберігаються в землі, але нещодавно вчені зіткнулися з незвичайним кольором, який спокійно пережив 12 мільйонів років.

Також Фокус писав про те, що вчені досліджували унікальні поховання культури дерев'яних трун залізного віку. Ця стародавня культура залишила у спадок близько 40 місць поховань, де людей ховали у великих дерев'яних трунах, прикрашених химерними візерунками, вирізаних з окремих тикових дерев.