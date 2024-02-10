Колір віком у 12 млн років: знайдено доісторичний пігмент, який не піддається впливу часу

Час завжди був заклятим ворогом палеонтологів, руйнуючи крупиці минулого, що зберігаються в землі, але нещодавно вчені зіткнулися з незвичайним кольором, який спокійно пережив 12 мільйонів років.

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У результаті недавнього відкриття вчені виявили різнокольорові пігменти в раковинах равликів, вік яких становить дванадцять мільйонів років. Це відкриття, про яке повідомила команда з Геттінгенського університету та Віденського музею природної історії, знаменує собою перший випадок виявлення пігментів з хімічної групи полієнів у майже незмінному вигляді в скам'янілості, відкриваючи безліч можливостей для дослідження не зворушених часом копалин, пише ScienceDaily.

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Зазвичай яскраві відтінки, спостережувані в раковинах живих равликів, з часом зникають, оскільки пігменти розкладаються, залишаючи по собі лише бліді залишки в скам'янілостях. Однак ці стародавні раковини, виявлені в Австрії, зберегли своє червонувате забарвлення, що спростовує колишні припущення про незмінність пігментів протягом тисячоліть.

Раковини, що належать равликам, які колись процвітали на берегах тропічного моря, викликали цікавість дослідників. Наявність червонуватих візерунків викликала питання про їхнє походження: чи були ці кольори частиною первісного вигляду равлика або результатом змін, що відбулися з плином часу? Щоб вирішити цю загадку, вчені застосували метод, відомий як раманівська спектроскопія, який використовує лазерне випромінювання для аналізу хімічного складу матеріалів. Цей метод показав, що пігменти, про які йдеться, дійсно є полієнами — групою органічних сполук. Полієни відомі своєю роллю у створенні яскравих червоних, помаранчевих і жовтих кольорів, що трапляються в природі, наприклад, у пір'ї птахів, моркві та яєчних жовтках.

Збереження цих пігментів у майже первозданному вигляді через мільйони років не тільки дивовижне, а й значно збагачує наше розуміння минулого. Воно відкриває нові можливості для вивчення забарвлення стародавніх форм життя, даючи змогу зрозуміти їхню екологію і поведінку. Відкриття також підкреслює серйозний потенціал скам'янілостей у розкритті секретів історії Землі, які виходять за межі простих форм і розмірів і включають в себе ті самі кольори, які прикрашали стародавній світ.

Це відкриття має далекосяжні наслідки, даючи змогу припустити, що за правильних умов крихкі біологічні матеріали можуть зберігатися набагато довше, ніж вважалося раніше. У міру того як дослідники продовжуватимуть вивчати й аналізувати нові скам'янілості за допомогою цієї передової технології, ми, можливо, незабаром дізнаємося більше про естетичні аспекти життя, яке існувало мільйони років тому, і отримаємо яскравішу картину минулого нашої планети.

Раніше Фокус писав про відродження улюбленого кольору стародавніх правителів. Колір, використання якого регламентувалося законом, а рецепт виготовлення зберігався під найсуворішим секретом, довгий час вважався загубленим, проте переродився знову в сучасному світі.

Також Фокус писав про переваги натуральних барвників. Новий огляд дослідників наголосив на користі натуральних барвників порівняно з синтетичними, а також перерахував уже схвалені їхні види.