Відродження улюбленого кольору древніх правителів: тернистий шлях тирійського пурпуру

Колір, використання якого регламентувалося законом, а рецепт виготовлення зберігався під найсуворішим секретом, тривалий час вважався загубленим, проте переродився знову в сучасному світі.

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Стародавній пігмент тирійський пурпур, який колись цінувався дорожче за золото, інтригує істориків і вчених уже не одне століття. Походить зі зруйнованого палацу Катна, розташованого в Сирійській пустелі, цей пігмент відігравав найважливішу роль у стародавніх імперіях. Рецепт його виготовлення був виявлений археологами 2002 року і довгий час вважався загубленим, починаючи з XV століття. Єгиптяни, зокрема цариця Клеопатра, і римські імператори високо цінували тирійський пурпур, встановлюючи суворі закони його використання, пише BBC Future.

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Процес виробництва пурпуру, виготовленого зі слизу морських равликів, тримався в найсуворішому секреті: різні види пігменту давали різні відтінки. Трудомісткий процес вимагав тисячі равликів для отримання одного грама барвника, що дозволило вважати його першою хімічною промисловістю такого роду. Розпад тирійського пурпуру почався з падінням Візантійської імперії і переходом релігійної символіки на легкодоступні червоні барвники.

Однак останніми роками спостерігається відродження інтересу до цього стародавнього барвника. У Тунісі Мохаммед Гассен Нуїра багато років присвятив відтворенню тирійського пурпуру за допомогою традиційних методів. Його експерименти, спочатку невдалі, врешті-решт призвели до створення пігменту, схожого на легендарний колір. Незважаючи на ці зусилля, майбутнє тирійського пурпуру залишається невизначеним через екологічну загрозу для морських равликів Murex, необхідних для його виробництва. Спроби відродити тирійський пурпур свідчать як про складність стародавніх технологій, так і про проблеми збереження історичної практики.

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