Винен барвник. Учені розповіли, чому морква помаранчевого кольору

Нове дослідження відкрило небачені раніше історії сторінки популярного коренеплоду, розповідаючи історію поступового і впевненого домінування помаранчевої моркви над іншими представниками виду.

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Морква є популярним інгредієнтом багатьох страв і ласощами для багатьох людей. Її дуже легко розгледіти на прилавках магазинів і ринків — достатньо лише звернути увагу на яскраво помаранчевий колір, і ви майже завжди знайдете бажаний коренеплід. Але вчені вирішили дізнатися, чому морква набула саме такого відмінного від інших продуктів кольору. Нещодавно проведене дослідження дало змогу глибоко вивчити це питання і виявити цікавий поворот у природі та історії моркви, пише The Independent.

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Яскравий помаранчевий відтінок моркви — це не тільки зовнішній вигляд, а й корисні властивості, про які він сигналізує. Дослідники вивчили генетичний склад понад 600 сортів моркви і виявили три конкретні гени, що відповідають за цей легендарний помаранчевий колір коренеплоду. Цікаво, що для того, щоб морква була помаранчевою, ці гени мають бути, напрочуд, неактивними.

Помаранчева морква особливо багата речовинами, званими каротиноїдами. Вони життєво важливі, оскільки в нашому організмі вони можуть перетворюватися на вітамін А. Вітамін А, своєю чергою, відіграє ключову роль у підтримці гарного зору, звідки й пішла стара мудрість про користь моркви для очей. Якщо говорити про природні джерела провітаміну А, то помаранчева морква посідає перше місце серед доступних нам способів його отримання.

Крім кольору, автори дослідження також вивчили історію цієї хрусткої закуски. Всупереч поширеній думці, помаранчева морква не є давнім сортом. Фіолетова морква була в тренді в Центральній Азії, а жовта стала більш популярною, коли потрапила до Європи. Що стосується наших помаранчевих приятелів, то вони з'явилися в Західній Європі тільки в XV або XVI столітті. Є навіть теорія, яка свідчить, що, можливо, вони з'явилися внаслідок схрещування білої та жовтої моркви.

Згодом солодкий смак і яскравий колір помаранчевої моркви привернули до неї увагу як фермерів, так і споживачів. До XVI-XVII століть стали з'являтися різні відтінки помаранчевого кольору моркви, що повторюють моркву, зображену в мистецтві тієї епохи. У XIX і XX століттях, коли стало більше відомо про користь вітаміну А для здоров'я, помаранчева морква ще більше зміцнила свою популярність.

Доктор Массімо Іоріццо, доцент кафедри садівництва Державного університету Північної Кароліни, сказав: "Це дослідження, по суті, показує шлях від моменту, коли моркву було вперше вирощено, до моменту, коли у світі почав домінувати її помаранчевий сорт".

Тож, коли ви наступного разу їстимете моркву, пам'ятайте: за її яскравим кольором ховається багата історія, генетика та харчування. І хоча морква є чудовим джерелом харчування, вона також є свідченням того, як природа і людина впродовж століть співпрацювали одна з одною, щоб принести на наші тарілки все найкраще, створюючи нові сорти звичних нам овочів і фруктів.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.