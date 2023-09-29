Виноват краситель. Ученые рассказали, почему морковь оранжевого цвета

Новое исследование открыло невиданные ранее истории страницы популярного корнеплода, рассказывая историю постепенного и уверенного доминирования оранжевой моркови над другими представителями вида.

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Морковь является популярным ингредиентом многих блюд и лакомством для многих людей. Ее очень легко разглядеть на прилавках магазинов и рынков – достаточно всего лишь обратить внимание на ярко оранжевый цвет, и вы почти всегда найдете желанный корнеплод. Но ученые решили узнать, почему морковь приобрела именно такой отличный от других продуктов цвет. Недавно проведенное исследование позволило глубоко изучить этот вопрос и обнаружить интересный поворот в природе и истории моркови, пишет The Independent.

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Яркий оранжевый оттенок моркови — это не только внешний вид, но и полезные свойства, о которых он сигнализирует. Исследователи изучили генетический состав более 600 сортов моркови и выявили три конкретных гена, отвечающих за этот легендарный оранжевый цвет корнеплода. Интересно, что для того, чтобы морковь была оранжевой, эти гены должны быть, на удивление, неактивны.

Оранжевая морковь особенно богата веществами, называемыми каротиноидами. Они жизненно важны, поскольку в нашем организме они могут превращаться в витамин А. Витамин А, в свою очередь, играет ключевую роль в поддержании хорошего зрения, откуда и пошла старая мудрость о пользе моркови для глаз. Если говорить о природных источниках провитамина А, то оранжевая морковь занимает первое место среди доступных нам способов его получения.

Помимо цвета, авторы исследования также изучили историю этой хрустящей закуски. Вопреки распространенному мнению, оранжевая морковь не является древним сортом. Фиолетовая морковь была в тренде в Центральной Азии, а желтая стала более популярной, когда попала в Европу. Что касается наших оранжевых приятелей, то они появились в Западной Европе только в XV или XVI веке. Есть даже теория, гласящая, что, возможно, они появились в результате скрещивания белой и желтой моркови.

Со временем сладкий вкус и яркий цвет оранжевой моркови привлекли к ней внимание как фермеров, так и потребителей. К XVI-XVII векам стали появляться различные оттенки оранжевого цвета моркови, повторяющие морковь, изображенную в искусстве той эпохи. В XIX и XX веках, когда стало больше известно о пользе витамина А для здоровья, оранжевая морковь еще больше укрепила свою популярность.

Доктор Массимо Иориццо, доцент кафедры садоводства Государственного университета Северной Каролины, сказал: "Это исследование, по сути, показывает путь от момента, когда морковь была впервые выращена, до момента, когда в мире начал доминировать ее оранжевый сорт".

Так что, когда вы в следующий раз будете есть морковь, помните: за ее ярким цветом скрывается богатая история, генетика и питание. И хотя морковь является прекрасным источником питания, она также является свидетельством того, как природа и человек на протяжении веков сотрудничали друг с другом, чтобы принести на наши тарелки все самое лучшее, создавая новые сорта привычных нам овощей и фруктов.

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