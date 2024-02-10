Цвет возрастом в 12 млн лет: найден доисторический пигмент, не подверженный влиянию времени

Время всегда являлось заклятым врагом палеонтологов, разрушая крупицы прошлого, хранящиеся в земле, но недавно ученые столкнулись с необычным цветом, который спокойно пережил 12 миллионов лет.

Related video

В результате недавнего открытия ученые обнаружили разноцветные пигменты в раковинах улиток, возраст которых составляет двенадцать миллионов лет. Это открытие, о котором сообщила команда из Геттингенского университета и Венского музея естественной истории, знаменует собой первый случай обнаружения пигментов из химической группы полиенов в почти неизменном виде в окаменелости, открывая массу возможностей по исследованию не тронутых временем ископаемых, пишет ScienceDaily.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Обычно яркие оттенки, наблюдаемые в раковинах живых улиток, со временем исчезают, поскольку пигменты разлагаются, оставляя после себя лишь бледные остатки в окаменелостях. Однако эти древние раковины, обнаруженные в Австрии, сохранили свою красноватую окраску, что опровергает прежние предположения о неизменности пигментов на протяжении тысячелетий.

Раковины, принадлежащие улиткам, которые когда-то процветали на берегах тропического моря, вызвали любопытство исследователей. Наличие красноватых узоров вызвало вопрос об их происхождении: были ли эти цвета частью первоначального облика улитки или результатом изменений, произошедших с течением времени? Чтобы решить эту загадку, ученые применили метод, известный как рамановская спектроскопия, который использует лазерное излучение для анализа химического состава материалов. Этот метод показал, что пигменты, о которых идет речь, действительно являются полиенами — группой органических соединений. Полиены известны своей ролью в создании ярких красных, оранжевых и желтых цветов, встречающихся в природе, например, в перьях птиц, моркови и яичных желтках.

Сохранение этих пигментов в почти первозданном виде спустя миллионы лет не только удивительно, но и значительно обогащает наше понимание прошлого. Оно открывает новые возможности для изучения окраски древних форм жизни, позволяя понять их экологию и поведение. Открытие также подчеркивает cерьезный потенциал окаменелостей в раскрытии секретов истории Земли, выходящих за рамки простых форм и размеров и включающих в себя те самые цвета, которые украшали древний мир.

Это открытие имеет далеко идущие последствия, позволяя предположить, что при правильных условиях хрупкие биологические материалы могут сохраняться гораздо дольше, чем считалось ранее. По мере того как исследователи будут продолжать изучать и анализировать новые окаменелости с помощью этой передовой технологии, мы, возможно, вскоре узнаем больше об эстетических аспектах жизни, существовавшей миллионы лет назад, и получим более яркую картину прошлого нашей планеты.

Ранее Фокус писал о возрождении любимого цвета древних правителей. Цвет, использование которого регламентировалось законом, а рецепт изготовления хранился под строжайшим секретом, долгое время считался утерянным, однако переродился вновь в современном мире.

Также Фокус писал о преимуществах натуральных красителей. Новый обзор исследователей подчеркнул пользу натуральных красителей по сравнению с синтетическими, а так же перечислил уже одобренные их виды.