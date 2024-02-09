Культура дерев'яних трун залізного віку: вчені дослідили унікальні доісторичні поховання (фото)

Ця стародавня культура залишила в спадок близько 40 місць поховань, де людей ховали у великих дерев'яних трунах, прикрашених вигадливими візерунками, вирізаних із окремих тикових дерев.

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Північно-західний гірський регіон Таїланду всіяний десятками печер, які містять неймовірно дивні доісторичні людські поховання. Цей регіон є історичною скарбницею, відомою своєю унікальною поховальною практикою залізного віку — культурою дерев'яних трун, пише Arkeonews.

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Людей ховали у великих дерев'яних трунах, більшість із яких виявили на палях у печерах і скелях. Самі труни прикрашали складними візерунками та виготовляли з цільних тикових дерев.

Нещодавнє дослідження, проведене групою дослідників із Німеччини й Таїланду, заглибилося в генетичні дані та структури спільнот цієї загадкової культури. Отримані результати проливають світло на складний генетичний ландшафт і міцні зв'язки між різними річковими долинами.

Між 2300 й 1000 роками тому в провінції Мае-Хонґ-Сон на півночі Таїланду процвітала загадкова культура залізної доби, яка залишила після себе незвичайні поховання. Дослідники зосередилися на аналізі ДНК 33 стародавніх людей із п'яти дерев'яних трун, щоб зрозуміти генетичний склад цих спільнот і взаємозв'язки між людьми, похованими в різних печерах.

Одне з важливих відкриттів полягає в тому, що на поховальні традиції культури дерев'яних трун значною мірою вплинула генетична спорідненість. Дослідження виявило близьких генетичних родичів, похованих в одних і тих же печерних системах, що вказує на те, що родинні зв'язки відігравали вирішальну роль у виборі місць поховання.

Понад 40 печер і скельних укриттів у провнції Мае-Хонґ-Сон містять дерев'яні труни на палях Фото: Selina Carlhoff

Це відкриття стало першим в археології Південно-Східної Азії аналізом на рівні громади, що дає нове розуміння соціальної структури давніх спільнот. Попри складні умови збереження ДНК в тропічних регіонах, дослідники успішно ідентифікували два різні родоводи, пов'язані із землеробством, серед людей цієї культури.

Одна група мала генетичні зв'язки з долиною річки Янцзи, а інша — із долиною Жовтої річки в Китаї. Ці знахідки свідчать про культурні відмінності всередині спільнот, вказуючи на різні сфери впливу та шляхи міграції в період неоліту.

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Такий подвійний вплив предків показує складний генетичний ландшафт материкової Південно-Східної Азії в постнеолітичну епоху й дає важливе розуміння генетичного та культурного розмаїття населення залізного віку в регіоні.

Також відкриття окремих предків, що походять з різних частин Китаю, пропонує новий погляд на демографічну динаміку ранньої Південно-Східної Азії. Воно розкриває унікальні міграційні моделі та культурні впливи, збагачуючи наше розуміння складної історичної долі цього регіону.

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