Культура бревенчатых гробов железного века: ученые исследовали уникальные доисторические захоронения (фото)

Эта древняя культура оставила в наследство около 40 мест захоронений, где людей хоронили в больших бревенчатых гробах, украшенных причудливыми узорами, вырезанных из отдельных тиковых деревьев.

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Северо-западный горный регион Таиланда усеян десятками пещер, которые содержат невероятно странные доисторические человеческие захоронения. Этот регион является исторической сокровищницей, известной своей уникальной погребальной практикой железного века — культурой бревенчатых гробов, пишет Arkeonews.

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Людей хоронили в больших деревянных гробах, большинство из которых обнаружили на сваях в пещерах и скалах. Сами гробы украшали сложными узорами и изготавливали из цельных тиковых деревьев.

Недавнее исследование, проведенное группой исследователей из Германии и Таиланда, углубилось в генетические данные и структуры сообществ этой загадочной культуры. Полученные результаты проливают свет на сложный генетический ландшафт и прочные связи между различными речными долинами.

Между 2300 и 1000 годами назад в провинции Маэ-Хонг-Сон на севере Таиланда процветала загадочная культура железного века, которая оставила после себя необычные захоронения. Исследователи сосредоточились на анализе ДНК 33 древних людей из пяти деревянных гробов, чтобы понять генетический состав этих сообществ и взаимосвязи между людьми, похороненными в разных пещерах.

Одно из важных открытий заключается в том, что на погребальные традиции культуры бревенчатых гробов в значительной степени повлияло генетическое родство. Исследование выявило близких генетических родственников, похороненных в одних и тех же пещерных системах, что указывает на то, что родственные связи играли решающую роль в выборе мест захоронения.

Более 40 пещер и скальных укрытий в провинции Маэ-Хонг-Сон содержат деревянные гробы на сваях Фото: Selina Carlhoff

Это открытие стало первым в археологии Юго-Восточной Азии анализом на уровне общины, что дает новое понимание социальной структуры древних сообществ. Несмотря на сложные условия сохранения ДНК в тропических регионах, исследователи успешно идентифицировали две разные родословные, связанные с земледелием, среди людей этой культуры.

Одна группа имела генетические связи с долиной реки Янцзы, а другая — с долиной Желтой реки в Китае. Эти находки свидетельствуют о культурных различиях внутри сообществ, указывая на различные сферы влияния и пути миграции в период неолита.

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Такое двойное влияние предков показывает сложный генетический ландшафт материковой Юго-Восточной Азии в постнеолитическую эпоху и дает важное понимание генетического и культурного разнообразия населения железного века в регионе.

Кроме того, открытие отдельных предков, происходящих из разных частей Китая, предлагает новый взгляд на демографическую динамику ранней Юго-Восточной Азии. Оно раскрывает уникальные миграционные модели и культурные влияния, обогащая наше понимание сложной исторической судьбы этого региона.

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