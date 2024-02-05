Покорили почти все морские миры: что отправило греков в открытое море

Греция, с ее полуостровами и архипелагом, естественно, имеет богатую морскую историю. Жители Эгейского моря веками плавали по Средиземному и Черному морям.

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Греция, расположенная на Балканах и в Средиземном море, имеет много общего с соседними регионами, но есть и неоспоримое отличие — уникальная связь с морем, которая отличает. Эта связь основывается не только на экономической деятельности, она укоренена в ее идентичности, пишет GreekReporter.

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В отличие от других морских держав, таких как Венеция, Генуя, Великобритания, Испания и даже Норвегия, греческое судоходство выделяется. Хотя эти страны строили морские империи, их мотивы часто были связаны с экономической или государственной властью. Для греков все гораздо глубже — это часть того, кто они есть.

История, старее самой нации

Удивительно, но греческое судоходство, особенно в его современной форме, предшествовало существованию греческого государства. Экономические, культурные и институциональные факторы привели греков к морю. Выходцы с бедных ресурсами островов, решившие заняться морской торговлей, получили экономические возможности и власть, которых не хватало на родине.

Греки закрепились в иностранных портах, участвуя в торговле со своими родственниками и вертикально интегрируя весь процесс судоходства. Это было задолго до создания греческого государства. Их финансовый и интеллектуальный вклад стал ключевым во время греческой революции.

Помимо экономических стимулов, решающую роль играли культурные и политические факторы. Греция столкнулась с плохим управлением с конца византийской эпохи, живя под властью коррумпированных империй — Османской и Венецианской. Лишенные институциональной и политической активности как православные христиане, экономическая активность через морскую деятельность стала их отдушиной.

Бегство от удушающей реальности

Когда империи соревновались за территорию Греции, греки из стратегических соображений вывешивали различные флаги — венецианский, османский, британский/ионический — для защиты и с целью уплаты налогов. Греческий флаг, однако, стал просто еще одним флагом для судовладельцев.

Греческое судоходство было связано с греками как народом с морскими навыками, родственными связями, культурным единством и связями с диаспорой — не обязательно связанными с греческим государством.

Даже когда Греция обрела независимость, институциональные и финансовые проблемы остались. Та же жажда экономической и политической самостоятельности, которая толкала греков к морю в прошлом, продолжала существовать. Хотя массовая иммиграция привела греков в Соединенные Штаты, Австралию, Канаду и Северную Европу, морская ориентация осталась в том, как и где греки поселялись.

Сегодня Нью-Йорк может похвастаться самой большой греческой общиной в Соединенных Штатах, что является свидетельством длительной связи между греками и морем. Многие греки диаспоры являются потомками моряков, что решили остаться за границей, найдя на море экономические возможности, которые часто были лучше, чем на родине.

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По сути, сочетание морских навыков, семейно-ориентированной купеческой культуры и наследия сложного управления побудило греков к морю. Море, дарующее свободу и богатство, определяет греческую идентичность и делает судоходство чем-то большим, чем просто экономическая деятельность — оно является признаком того, кем они являются.

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