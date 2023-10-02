Как обуздать голод. Диетолог рассказала, как нормализовать гормон голода и похудеть

Физиологически, когда наш организм нуждается в пище, мы ощущаем голод, но иногда эти настройки по каким-то причинам сбиваются, и тогда мы постоянно хотим есть. Специально для Фокуса диетолог Анна Безык рассказала, что влияет на гормон голода и как его нормализовать, внеся простые корректировки в свой распорядок дня и питание.

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Гормон голода – грелин - вырабатывается у нас в желудке (частично в кишечнике, поджелудочной железе, головном мозге и легких) при отсутствии пиши и является прямым сигналом нейронам мозга для действий, направленных на поиск еды. Диетолог-нутрициолог Анна Безык рассказывает Фокусу, почему происходит дисбаланс гормонов, которые отвечают за наш аппетит, и как нормализовать гормон голода и, наконец, избавиться от лишнего веса и других проблем со здоровьем.

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"Уровень грелина неразрывно связан с ощущением голода, количеством употребляемой пищи, с процентом жира в организме каждого конкретного человека и, безусловно, его весом. Чем больше процент жира, тем меньше вырабатывается гормона. На первый взгляд, может показаться, что это неплохо, ведь так будет легче похудеть, но это не так", — говорит Анна Безык.

Фото: Freepik

Диетолог отмечает, что лишний вес не только портит вашу талию, но и нарушает работу гормонов. Так чрезмерные жировые отложения снижают выработку грелина и нарушает реакцию организма на прием пищи. У людей с нормальным весом это гормон голода снижается буквально через полчаса после того, как вы поели, а у полных людей, показатели гормона голода практически не меняются, именно поэтому вы испытываете постоянное чувство голода, и вам хочется что-то пожевать, едва вы встали из-за стола.

"При голодных диетах, сушках, моно диетах, грелин будет в дисбалансе, отсюда, как правило, срывы и РПП, вплоть до ночных пробуждений к холодильнику", — говорит Анна Безык.

Этот гормон отвечает не только за чувство сытости, он регулирует циркадные ритмы, замедляет рост опухолей, активирует иммунную систему, снижает артериальное давление, защищает клетки сердца от разрушений при кислородном голодании и выполняет массу других важных функций в нашем организме.

Когда гормон не в норме?

Фото: Getty

"При отсутствии нормального сна повышается аппетит именно из-за выброса грелина. Вспомните, когда вы не выспались, то на следующий день аппетит гораздо выше, чем обычно", — отмечает диетолог.

Именно поэтому многие специалисты отмечают, что сон – чрезвычайно важный аспект для вашего здоровья, самочувствия и фигуры. Отсутствие полноценного качественного сна ведет к сбоям в работе гормональной и нервной системы и, как следствие, провоцирует появление проблем со здоровьем.

Чаще всего после бессонной ночи аппетит появляется практически сразу после пробуждения и вам хочется чего-то жирного, сытного и сладкого – так организм компенсирует недостаток энергии.

Нормальная концентрация грелина от 45 до 75 мкг/л. Этот показатель нестабилен и зависит от времени последнего приема пищи перед анализом, объема и калорийности пищи.

"Перед приемом пищи уровень грелина в крови возрастает и возникает чувство голода. Очень важно есть именно тогда, когда чувствуете голод. Для здоровья поджелудочной железы необходимы промежутки в приемах пищи, поэтому не жуйте вечно", — отвечает диетолог.

Как нормализовать гормон голода?

Фото: Freepik

Для нормализации грелина диетолог Анна Безык советует придерживаться определенных правил:

промежутки между едой 4-5 часов;

контроль порций;

сон с 23:00 до 7:00 в идеально темном помещении;

активность в первой половине дня;

чистое питание без обработанных продуктов;

полезные жиры (кедровые орехи, которые содержат линоленовую кислоту, стимулирующую выработку холицистокинина – гормона, который вместе с лептином играет важную роль в подавлении аппетита. Также это сливочное масло, рыба, сало).

"Важно работать с кишечной микрофлорой. Часто дисбаланс грелина и лептина связан с нарушениями в кишечнике. В таком случае нужно подобрать пробиотики, но лучше ориентироваться на здоровое питание. В первую очередь сократите потребление фруктозы – она препятствует выработке гормона насыщения лептина и способствует повышению уровня грелина. При таком раскладе риск употребления большего количества калорий сильно возрастает", — отмечает Анна Безык.

Фото: Freepik

Как видите, для того чтобы нормализовать гормон голода и похудеть без усилий и жестких диет, нужно всего лишь наладить правильный режим, сбалансировать питание и высыпаться. Если самостоятельно справиться с проблемой не получается, обратитесь к квалифицированному специалисту за консультацией.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.